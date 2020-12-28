https://ria.ru/20201228/ekspress-1591158103.html

Умерла россиянка, выжившая в двух крушениях "Невского экспресса"

Умерла россиянка, выжившая в двух крушениях "Невского экспресса"

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Новикова, пережившая крушения поездов "Невский экспресс" в 2007 и 2009 годах, умерла после продолжительной болезни. Об этом... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T01:01

2020-12-28T01:01

2020-12-28T01:01

россия

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Наталья Новикова, пережившая крушения поездов "Невский экспресс" в 2007 и 2009 годах, умерла после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.По словам Намсараевой, Новикова была единственным человеком, который пережил обе аварии "Невского экспресса", причем во второй раз она была в том вагоне, где было больше всего жертв."После операций она долго восстанавливалась, и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой", - рассказала телеведущая.Она добавила, что Новикова преодолела последствия крушений, несмотря на трудности, и продолжила пользоваться поездами."Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя", - заключила Намсараева.В августе 2007 года поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Новгородской области на перегоне Бурга — Малая Вишера. Причиной ЧП стало заложенное на путях взрывное устройство. В результате крушения пострадали 60 человек, 30 из них были госпитализированы. По данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова.В ноябре 2009 года в Бологовском районе Тверской области произошел сход с рельсов трех последних пассажирских вагонов "Невского экспресса". На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек. Следствие установило причастность к подрыву поезда нескольких лиц, также действовавших под контролем Умарова. В мае 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве поезда на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения. Бандитская группа Умарова и он сам были ликвидированы в конце 2013 года российскими спецслужбами.

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россия, санкт-петербург, общество