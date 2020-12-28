https://ria.ru/20201228/dedmorobus-1591198074.html

Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге

Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге

В преддверии Нового года на улицах Санкт-Петербурга появился необычный транспорт. Праздничный "Дедморобус" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:47

2020-12-28T13:47

2020-12-28T13:48

новый год—2021

новый год

дед мороз

санкт-петербург

фото

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В преддверии Нового года на улицах Санкт-Петербурга появился необычный транспорт. Праздничный "Дедморобус" — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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