Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/dedmorobus-1591198074.html
Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге
Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге
В преддверии Нового года на улицах Санкт-Петербурга появился необычный транспорт. Праздничный "Дедморобус" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:47
2020-12-28T13:48
новый год—2021
новый год
дед мороз
санкт-петербург
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591197692_0:186:2227:1439_1920x0_80_0_0_a302fae6c20882658fd89dea7eecf592.jpg
В преддверии Нового года на улицах Санкт-Петербурга появился необычный транспорт. Праздничный "Дедморобус" — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591197692_167:0:2132:1474_1920x0_80_0_0_860a4dd30c6f1fd0fa46727f78608931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, дед мороз, санкт-петербург, фото, фото

Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге

13:47 28.12.2020 (обновлено: 13:48 28.12.2020)
 
Читать ria.ru в
В преддверии Нового года на улицах Санкт-Петербурга появился необычный транспорт. Праздничный "Дедморобус" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17.00.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов исполняют музыкальный номер у праздничного Дедморобуса, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
1 из 10

Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17.00.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.

Прохожий на фоне праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
2 из 10

В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
3 из 10

Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Пассажиры "Дедморобуса" — музыканты.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов исполняют музыкальный номер у праздничного Дедморобуса, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
4 из 10

Пассажиры "Дедморобуса" — музыканты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
5 из 10

Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.

Новогодний Дедморобус в Санкт-Петербурге
6 из 10

Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.

Водитель праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
7 из 10

Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.

Прохожие фотографируются на фоне праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
8 из 10

Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов в новогоднем автобусе с оркестром Дедморобусе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
9 из 10

На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
10 из 10

"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Новый год—2021Новый годДед МорозСанкт-ПетербургФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
15:34ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
15:34Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
15:29Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
15:29Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
15:28Новак оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
15:24Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях
Лента новостейМолния