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В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
Россия в ноябре поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, об этом сообщил в интервью... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:43
2020-12-28T06:43
совет безопасности оон
александр фомин
хартум (город)
банги
цар
оон
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в ноябре поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, об этом сообщил в интервью "Российской газете" замглавы Минобороны Александр Фомин.По его словам, партия бронетехники была передана властям этой африканской страны "для использования в рамках реформы сектора безопасности" этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в ЦАР, Фомин не уточнил.Это не первый случай поставки бронированных машин в Центральноафриканскую республику. О передаче на безвозмездной основе как минимум двух партий БРДМ-2 по десять машин в каждой уже сообщалось в октябре.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол России в этой африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.На прошлой неделе в МИД сообщили, что Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства.Ситуация в Центральноафриканской Республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
https://ria.ru/20201226/mirotvortsy-1591013511.html
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совет безопасности оон, александр фомин, хартум (город), банги, цар, оон, в мире

В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР

06:43 28.12.2020
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в ноябре поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, об этом сообщил в интервью "Российской газете" замглавы Минобороны Александр Фомин.
По его словам, партия бронетехники была передана властям этой африканской страны "для использования в рамках реформы сектора безопасности" этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в ЦАР, Фомин не уточнил.
Это не первый случай поставки бронированных машин в Центральноафриканскую республику. О передаче на безвозмездной основе как минимум двух партий БРДМ-2 по десять машин в каждой уже сообщалось в октябре.
В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол России в этой африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
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На прошлой неделе в МИД сообщили, что Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.
Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства.
Ситуация в Центральноафриканской Республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.
Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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Совет Безопасности ООНАлександр ФоминХартум (город)БангиЦАРООНВ мире
 
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