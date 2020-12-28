https://ria.ru/20201228/car-1591163883.html

В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР

В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР

Россия в ноябре поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, об этом сообщил в интервью... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:43

2020-12-28T06:43

2020-12-28T06:43

совет безопасности оон

александр фомин

хартум (город)

банги

цар

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155315/21/1553152166_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_c77e78f4c78c6691425cc18bf0688101.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в ноябре поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, об этом сообщил в интервью "Российской газете" замглавы Минобороны Александр Фомин.По его словам, партия бронетехники была передана властям этой африканской страны "для использования в рамках реформы сектора безопасности" этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в ЦАР, Фомин не уточнил.Это не первый случай поставки бронированных машин в Центральноафриканскую республику. О передаче на безвозмездной основе как минимум двух партий БРДМ-2 по десять машин в каждой уже сообщалось в октябре.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол России в этой африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.На прошлой неделе в МИД сообщили, что Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства.Ситуация в Центральноафриканской Республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20201226/mirotvortsy-1591013511.html

https://ria.ru/20201225/povstantsy-1590956957.html

хартум (город)

банги

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, александр фомин, хартум (город), банги, цар, оон, в мире