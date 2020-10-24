https://ria.ru/20201024/mashiny-1581352594.html

Россия направила в ЦАР новую партию боевых машин БРДМ-2

Россия отправила в Центральноафриканскую Республику новую партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 на безвозмездной основе, сообщил РИА... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:24

2020-10-24T17:24

2020-10-24T17:43

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цар

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия отправила в Центральноафриканскую Республику новую партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 на безвозмездной основе, сообщил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a> Владимир Титоренко."Сегодня была осуществлена доставка еще десяти БРДМ-2, это была вторая партия из того, что Россия поставляет в этом году. На церемонии присутствовал президент, министр обороны, начальник генерального штаба, министр внутренних дел и командование вооруженных сил ЦАР. Президент осмотрел все машины, поприветствовал экипаж самолета, который их доставил", - сообщил Титоренко.Пятнадцатого октября в аэропорту Банги приземлился самолет российских <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> "Руслан", который доставил ЦАР на безвозмездной основе десять БРДМ-2.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в Банги, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20201015/minoborony-1579954965.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цар, в мире