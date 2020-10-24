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Россия направила в ЦАР новую партию боевых машин БРДМ-2
Россия отправила в Центральноафриканскую Республику новую партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 на безвозмездной основе, сообщил РИА... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:24
2020-10-24T17:43
россия
цар
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия отправила в Центральноафриканскую Республику новую партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 на безвозмездной основе, сообщил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a> Владимир Титоренко."Сегодня была осуществлена доставка еще десяти БРДМ-2, это была вторая партия из того, что Россия поставляет в этом году. На церемонии присутствовал президент, министр обороны, начальник генерального штаба, министр внутренних дел и командование вооруженных сил ЦАР. Президент осмотрел все машины, поприветствовал экипаж самолета, который их доставил", - сообщил Титоренко.Пятнадцатого октября в аэропорту Банги приземлился самолет российских <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> "Руслан", который доставил ЦАР на безвозмездной основе десять БРДМ-2.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в Банги, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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россия, цар, в мире

Россия направила в ЦАР новую партию боевых машин БРДМ-2

17:24 24.10.2020 (обновлено: 17:43 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПрезентация обновленной бронированной разведывательно-дозорной машины пехоты (БРДМ) в Забайкальском крае
Презентация обновленной бронированной разведывательно-дозорной машины пехоты (БРДМ) в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия отправила в Центральноафриканскую Республику новую партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 на безвозмездной основе, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
"Сегодня была осуществлена доставка еще десяти БРДМ-2, это была вторая партия из того, что Россия поставляет в этом году. На церемонии присутствовал президент, министр обороны, начальник генерального штаба, министр внутренних дел и командование вооруженных сил ЦАР. Президент осмотрел все машины, поприветствовал экипаж самолета, который их доставил", - сообщил Титоренко.
Пятнадцатого октября в аэропорту Банги приземлился самолет российских ВКС "Руслан", который доставил ЦАР на безвозмездной основе десять БРДМ-2.
В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в Банги, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
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Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
 
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