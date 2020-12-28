https://ria.ru/20201228/baykonur-1591160751.html

Источник рассказал о росте числа пусков ракет "Протон" с Байконура

Источник рассказал о росте числа пусков ракет "Протон" с Байконура

Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020-м, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T03:14

2020-12-28T03:14

2020-12-28T15:11

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020-м, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103"."В следующем году намечаются три пуска "Протона-М", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции.Кроме того, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал, что в четвертом квартале следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко прогнозировал в 2021-м вывод на орбиту спутника-ретранслятора "Луч-5".С 2001 года состоялись 110 пусков ракеты "Протон-М", 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".

https://ria.ru/20201215/raketa-1589298908.html

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россия, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос, казахстан