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Источник рассказал о росте числа пусков ракет "Протон" с Байконура
Источник рассказал о росте числа пусков ракет "Протон" с Байконура
Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020-м, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:14
2020-12-28T15:11
россия
байконур (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020-м, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103"."В следующем году намечаются три пуска "Протона-М", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции.Кроме того, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал, что в четвертом квартале следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко прогнозировал в 2021-м вывод на орбиту спутника-ретранслятора "Луч-5".С 2001 года состоялись 110 пусков ракеты "Протон-М", 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".
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россия, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос, казахстан

Источник рассказал о росте числа пусков ракет "Протон" с Байконура

03:14 28.12.2020 (обновлено: 15:11 28.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя Протон-М - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020-м, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
"В следующем году намечаются три пуска "Протона-М", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.
Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции.
Кроме того, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал, что в четвертом квартале следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко прогнозировал в 2021-м вывод на орбиту спутника-ретранслятора "Луч-5".
С 2001 года состоялись 110 пусков ракеты "Протон-М", 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"
 
РоссияБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосКазахстан
 
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