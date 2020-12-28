https://ria.ru/20201228/armeniya-1591258797.html

Президент Армении призвал правительство уйти в отставку

Президент Армении призвал правительство уйти в отставку

Правительство Армении должно подать в отставку в любом случае, чтобы "закрыть страницу" с последствиями войны в Карабахе и дать людям надежду, заявил президент... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:40

2020-12-28T16:40

2020-12-28T16:40

ситуация в нагорном карабахе

армен саркисян

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Правительство Армении должно подать в отставку в любом случае, чтобы "закрыть страницу" с последствиями войны в Карабахе и дать людям надежду, заявил президент страны Армен Саркисян на встрече с жителями Гюмри.После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. Двадцать пятого декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Президент Армении неоднократно заявлял о необходимости отставки кабмина, формировании временного правительства и проведении внеочередных парламентских выборов."С первого дня я как президент предложил очень простое решение – правительство подает в отставку, так как очень трудно продолжать, если ты проиграл. При этом, если бы у правительства вообще не было бы никакой вины, все равно, эту страницу надо закрыть и начать заново, чтобы дать надежду, так как люди живут надеждой", - цитирует Саркисяна сайт президента.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201227/karabakh-1591154427.html

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армен саркисян, москва, азербайджан, армения, в мире