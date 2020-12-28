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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/armeniya-1591258797.html
Президент Армении призвал правительство уйти в отставку
Президент Армении призвал правительство уйти в отставку
Правительство Армении должно подать в отставку в любом случае, чтобы "закрыть страницу" с последствиями войны в Карабахе и дать людям надежду, заявил президент... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:40
2020-12-28T16:40
ситуация в нагорном карабахе
армен саркисян
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Правительство Армении должно подать в отставку в любом случае, чтобы "закрыть страницу" с последствиями войны в Карабахе и дать людям надежду, заявил президент страны Армен Саркисян на встрече с жителями Гюмри.После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. Двадцать пятого декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Президент Армении неоднократно заявлял о необходимости отставки кабмина, формировании временного правительства и проведении внеочередных парламентских выборов."С первого дня я как президент предложил очень простое решение – правительство подает в отставку, так как очень трудно продолжать, если ты проиграл. При этом, если бы у правительства вообще не было бы никакой вины, все равно, эту страницу надо закрыть и начать заново, чтобы дать надежду, так как люди живут надеждой", - цитирует Саркисяна сайт президента.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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армен саркисян, москва, азербайджан, армения, в мире

Президент Армении призвал правительство уйти в отставку

16:40 28.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Правительство Армении должно подать в отставку в любом случае, чтобы "закрыть страницу" с последствиями войны в Карабахе и дать людям надежду, заявил президент страны Армен Саркисян на встрече с жителями Гюмри.
После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. Двадцать пятого декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Президент Армении неоднократно заявлял о необходимости отставки кабмина, формировании временного правительства и проведении внеочередных парламентских выборов.
"С первого дня я как президент предложил очень простое решение – правительство подает в отставку, так как очень трудно продолжать, если ты проиграл. При этом, если бы у правительства вообще не было бы никакой вины, все равно, эту страницу надо закрыть и начать заново, чтобы дать надежду, так как люди живут надеждой", - цитирует Саркисяна сайт президента.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 22:53Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что обязан установить всю правду о конфликте в Карабахе
 
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