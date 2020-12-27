Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201227/vremya-1591087155.html
Волгоградская область перешла обратно на московское время
Волгоградская область перешла обратно на московское время
Волгоградская область в два часа ночи 27 декабря перешла с местного времени обратно на московское (UTC+3) . РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T02:35
2020-12-27T07:41
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:191:3073:1920_1920x0_80_0_0_6d3c133280de93b2352acdb1d40e77a8.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Волгоградская область в два часа ночи 27 декабря перешла с местного времени обратно на московское (UTC+3) .Местное время (мск+1) в регионе действовало с 28 октября 2018 года на основании проведенного в марте того же года референдума. В марте 2020 года депутаты областной думы утвердили опрос о возвращении московского времени, который прошел в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход на московское время, против – около 34%. По его результатам депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".Госдума 9 декабря приняла закон, а после его одобрения Советом Федерации документ подписал президент России Владимир Путин.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко 2-й часовой зоне (мск, московское время, UTC+3). Закон вступил в силу в 2 часа 27 декабря.Всего в настоящее время в России имеются 11 часовых поясов.
https://ria.ru/20180321/1516899621.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8f1777f7bbbdc01431ce807d7c9463f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, общество

Волгоградская область перешла обратно на московское время

02:35 27.12.2020 (обновлено: 07:41 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Волгоградская область в два часа ночи 27 декабря перешла с местного времени обратно на московское (UTC+3) .
Местное время (мск+1) в регионе действовало с 28 октября 2018 года на основании проведенного в марте того же года референдума. В марте 2020 года депутаты областной думы утвердили опрос о возвращении московского времени, который прошел в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход на московское время, против – около 34%. По его результатам депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
Госдума 9 декабря приняла закон, а после его одобрения Советом Федерации документ подписал президент России Владимир Путин.
Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко 2-й часовой зоне (мск, московское время, UTC+3). Закон вступил в силу в 2 часа 27 декабря.
Всего в настоящее время в России имеются 11 часовых поясов.
Пробуждение. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2018
21 марта 2018, 09:49
Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу
 
Волгоградская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В США расследуют махинацию с поставками вакцины от COVID-19
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния