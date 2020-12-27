https://ria.ru/20201227/vremya-1591087155.html

Волгоградская область перешла обратно на московское время

Волгоградская область перешла обратно на московское время

Волгоградская область в два часа ночи 27 декабря перешла с местного времени обратно на московское (UTC+3) . РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T02:35

2020-12-27T02:35

2020-12-27T07:41

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Волгоградская область в два часа ночи 27 декабря перешла с местного времени обратно на московское (UTC+3) .Местное время (мск+1) в регионе действовало с 28 октября 2018 года на основании проведенного в марте того же года референдума. В марте 2020 года депутаты областной думы утвердили опрос о возвращении московского времени, который прошел в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход на московское время, против – около 34%. По его результатам депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".Госдума 9 декабря приняла закон, а после его одобрения Советом Федерации документ подписал президент России Владимир Путин.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко 2-й часовой зоне (мск, московское время, UTC+3). Закон вступил в силу в 2 часа 27 декабря.Всего в настоящее время в России имеются 11 часовых поясов.

https://ria.ru/20180321/1516899621.html

волгоградская область

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волгоградская область, общество