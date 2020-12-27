https://ria.ru/20201227/tatarstan-1591146102.html

В Татарстане 101-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

В Татарстане 101-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали после успешного лечения от коронавируса 101-летнюю Мариам Надершину, о чем сообщил в РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T18:21

2020-12-27T18:21

2020-12-27T20:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали после успешного лечения от коронавируса 101-летнюю Мариам Надершину, о чем сообщил в своем Instagram президент республики Рустам Минниханов."Мариам Хузеевне вчера исполнился 101 год, а сегодня ее выписывают из Республиканской клинической инфекционной больницы после успешного лечения от новой коронавирусной инфекции. Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю!", - написал Минниханов.Как уточнили в министерстве здравоохранения республики, пациентка провела в больнице восемь дней, теперь она продолжит лечение амбулаторно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика татарстан (татарстан)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество