https://ria.ru/20201227/tatarstan-1591146102.html
В Татарстане 101-летнюю пациентку вылечили от COVID-19
В Татарстане 101-летнюю пациентку вылечили от COVID-19
Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали после успешного лечения от коронавируса 101-летнюю Мариам Надершину, о чем сообщил в РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T18:21
2020-12-27T18:21
2020-12-27T20:23
распространение нового коронавируса
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КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали после успешного лечения от коронавируса 101-летнюю Мариам Надершину, о чем сообщил в своем Instagram президент республики Рустам Минниханов."Мариам Хузеевне вчера исполнился 101 год, а сегодня ее выписывают из Республиканской клинической инфекционной больницы после успешного лечения от новой коронавирусной инфекции. Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю!", - написал Минниханов.Как уточнили в министерстве здравоохранения республики, пациентка провела в больнице восемь дней, теперь она продолжит лечение амбулаторно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество