https://ria.ru/20201227/spasateli-1590871078.html

День спасателя в России

День спасателя в России

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 декабря... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T03:41

2020-12-27T03:41

2020-12-27T03:41

россия

профессиональный праздник мчс. день спасателя

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577593103_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_cbc8904bf4b046cdf94a0fef9230aebe.jpg

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года.В этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР. Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 апреля 1991 года главой корпуса был назначен заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу. Летом 1991 года Российский корпус спасателей преобразовали в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Указом президента РСФСР от 19 ноября 1991 года на его базе и базе Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), объединивший силы и средства этих ведомств. Его председателем назначили Сергея Шойгу. Согласно указу президента РСФСР от 18 декабря 1991 года, Министерство обороны СССР передало ГКЧС РСФСР органы управления, соединения, воинские части и подразделения, учреждения и учебные заведения Гражданской обороны СССР, дислоцирующиеся на территории РСФСР. Для управления этими соединениями были сформированы Штаб войск гражданской обороны РСФСР, а также девять региональных центров по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В сентябре 1992 года ГКЧС при президенте РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В него были включены контрольно-спасательные пункты и службы Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. 10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которому также были переданы функции Госкомитета по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других катастроф, и Комитета по проведению подводных работ особого назначения. Формирование структурных подразделений и учреждений ведомства началось в начале 1990-х годов. В марте 1992 года был образован Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас), предназначенный для проведения аварийных и поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. На основании постановления правительства РФ от 28 июля 1992 года началось формирование поисково-спасательной службы на базе переданных ведомству туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров. 15 февраля 1994 года было сформировано одно из основных спасательных воинских формирований МЧС России – Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", специалистам которого поручают проведение аварийно-спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей. В 1995 году было учреждено Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России. В дальнейшем авиационный парк увеличился. В настоящее время функционируют пять авиационно-спасательных центров МЧС России. В целях организации участия Российской Федерации в оказании иностранным государствам срочной гуманитарной помощи, в том числе по линии Организации Объединенных Наций в 1995 году был создан Российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. Основу корпуса составляют авиация МЧС России, спасатели, аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и агентство "Эмерком", которое было создано в 1996 году на основании приказа министра МЧС. Агентство обеспечивает логистическую поддержку гуманитарных операций, проводимых как на двусторонней основе, так и совместно со структурами ООН, Международной организацией гражданской обороны и другими международными организациями. В 1996 году в системе МЧС сформировали поисковую кинологическую службу, а в 1997 году – Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России (ВЦЕРМ МЧС России), ставший правопреемником созданного в 1991 году Всероссийского центра экологической медицины – головной организации по оказанию медицинской помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, переселенным из радиоактивно загрязненных районов России. В сентябре 1999 года был учрежден Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Первоначально он являлся филиалом "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России". В настоящее время ЦЭПП МЧС России имеет несколько филиалов. В 1999 году был создан Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России (Центр "Антистихия") на базе Всероссийского центра наблюдения и лабораторного контроля МЧС России (ВЦНЛК) – правопреемника Всесоюзного центра наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. В 2019 году Центр "Антистихия" вошел в состав Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, находящегося в ведении МЧС России. В 2001 году в ведение МЧС России была передана Государственная противопожарная служба, в 2004 году – Государственная инспекция по маломерным судам, в 2010 году – военизированные горноспасательные части, что увеличило возможности системы МЧС России и расширило направления ее деятельности. С 2005 года стали формироваться государственные судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы в рамках реализации федерального закона от 31 мая 2001 года "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". В 2006 году были созданы первые терминальные комплексы (ТК) Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), формирование которой осуществляли МЧС совместно с МВД и ФСБ. ОКСИОН объединила в себе аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации. Цель ее создания – защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о ЧС и угрозе террористических акций, мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств и технологий. Сегодня ОКСИОН – отлаженная структура, которая функционирует от Мурманска до Владивостока. Эффективность ее применения проверена не только временем, но и множеством спасенных жизней. В 2009-2011 годах проводилась работа по реорганизации войск гражданской обороны в спасательные воинские формирования (СВФ) МЧС России. В рамках реформы было создано восемь спасательных воинских формирований регионального подчинения (спасательные центры) и два – центрального, в том числе 179-й спасательный центр в Ногинске и 294-й Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", восемь авиационно-спасательных центров с дислокацией в городе Жуковский (Московская область), Красноярске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Минеральных Водах. В новые формирования дополнительно включены подразделения беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств, радиационной, химической и биологической защиты, инженерно-спасательные роты, группы проведения пиротехнических и взрывных работ, доставки гуманитарных грузов и пожарные подразделения. Увеличилась также численность инженерно-технических и кинологических подразделений за счет сокращения численности управленческого аппарата. В 2017 году в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности в Арктической зоне Российской Федерации в МЧС России было принято решение о создании Арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ), расположенных на материковой части от города Архангельска до поселка Провидения Чукотского автономного округа. На МЧС России возложено множество задач, но основные из них обозначены в их девизе: "Предупреждение, спасение, помощь". С 1990 года по 2020 год сотрудниками ведомства спасено более 2,5 миллиона жизней, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, потушено почти семь миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 500 гуманитарных операций. Российские спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов. С 1996 года реализовано более 30 международных проектов в данной сфере. Кроме этого, авиация МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом. География действий российских спасателей чрезвычайно широка. Это лесные пожары на Балканах, в Греции, Португалии, Израиле, Чили, Армении, Индонезии, Боливии, гуманитарное разминирование в Сербии, Шри-Ланке, Ливане, Никарагуа, Южной Осетии и других странах, а также гуманитарные миссии на Донбассе, в Ливане и Нагорном Карабахе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, профессиональный праздник мчс. день спасателя, справки