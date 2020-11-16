https://ria.ru/20201116/mchs-1584778154.html
В МЧС рассказали о корпусе гуманитарного реагирования
В МЧС рассказали о корпусе гуманитарного реагирования
Основу российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования составляют элитные подразделения МЧС, все они способны решать поставленные... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:04
2020-11-16T10:04
2020-11-16T11:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Основу российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования составляют элитные подразделения МЧС, все они способны решать поставленные задачи в соответствии с международными стандартами, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев."Основу корпуса составляют авиация МЧС России, спасатели, аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и Агентство "Эмерком", которое обеспечивает логистическую поддержку гуманитарных операций, проводимых как на двусторонней основе, так и совместно со структурами ООН, Международной организацией гражданской обороны и другими международными организациями", - сказал он в интервью РИА Новости.Соловьев отметил, что это элитные подразделения МЧС, которые могут решать все задачи на высоком уровне в соответствии с международными стандартами.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20201115/spetsbort-1584716543.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность