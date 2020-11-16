https://ria.ru/20201116/solovev-1584508343.html

Владимир Соловьев: в мире российских спасателей считают лучшими

Владимир Соловьев: в мире российских спасателей считают лучшими

Четверть века назад в России появился национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования (РНКЧГР), главная задача которого – оказание помощи... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:00

2020-11-16T11:00

2020-11-16T11:00

владимир соловьев (директор департамента международной деятельности мчс россии)

россия

интервью

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Четверть века назад в России появился национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования (РНКЧГР), главная задача которого – оказание помощи иностранным государствам при ЧС природного и техногенного характера. О том, как проходило становление корпуса, о важнейших международных операциях и перспективах развития РНКЧГР в интервью РИА Новости рассказал директор Департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев. Беседовал Виктор Бельцов.– Владимир Александрович, каковы основные итоги деятельности Российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования за прошедшие 25 лет?– Отмечу, что корпус был создан в 1995 году в соответствии с решениями президента и правительства РФ на базе сил и средств МЧС России для решения задач по оказанию помощи иностранным государствам в чрезвычайных ситуациях.В результате проведенных гуманитарных операций по всему миру спасены тысячи жизней российских и иностранных граждан. Например, только в ходе гуманитарных операций в охваченной военным конфликтом Сирии в период с 2012 по 2015 годы из зоны боевых действий было эвакуировано около 1200 человек. В этих целях авиация МЧС выполнила почти 60 рейсов, каждый из которых использовался для попутной доставки российской гуманитарной помощи населению Сирии.Всего за время функционирования корпуса проведено более 500 гуманитарных операций, в рамках которых доставлены десятки тысяч тонн гуманитарных грузов. В частности, с августа 2014 года для населения юго-востока Украины направлено 99 автоколонн, которыми доставлено более 83 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых грузов.- Получается, деятельность корпуса и сегодня востребована?- Да, это так, вот еще несколько примеров. За период с 2019 года за пределами России проведено 45 гуманитарных операций. В общей сложности помощь оказана 25 странам – в них доставлено более 27 тысяч тонн гуманитарных грузов.При этом отмечу, что подразделения корпуса также ориентированы на проведение операций на территории России. Более того, решение национальных задач всегда имеет приоритет перед международными.- Как структурно сегодня выглядит российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования?- Основу корпуса составляют авиация МЧС России, спасатели, аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и агентство "Эмерком", которое обеспечивает логистическую поддержку гуманитарных операций, проводимых как на двусторонней основе, так и совместно со структурами ООН, Международной организацией гражданской обороны и другими международными организациями.По сути, это элитные подразделения МЧС, способные решать задачи на высоком уровне в соответствии с международными стандартами. Например, отряд "Центроспас" в настоящее время единственное подразделение в мире, которое аттестовано по системе Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) ООН и включено в реестр чрезвычайных медицинских подразделений Всемирной организации здравоохранения.Добавлю, что оперативность развертывания аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" так же не имеет аналогов в мире. Кстати, он может доставляться в труднодоступные районы даже методом десантирования оборудования и персонала. Достаточно сказать, что уже через 40 минут после десантирования в госпитале могут проводиться хирургические операции, а через три часа после прибытия он может функционировать в полном объеме.- Какие еще важные задачи решает корпус?- Помимо доставки гуманитарной помощи для пострадавшего населения с использованием авиации и автотранспортных отрядов, проводим поисково-спасательные работы и оказываем медицинскую помощь непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций. Кроме того, при помощи авиации тушим крупные природные и техногенные пожары, проводим гуманитарное разминирование на постконфликтных территориях.Возможности корпуса также задействуются при проведении операций по эвакуации российских граждан из горячих точек иностранных государств при возникновении там кризисных ситуаций. Как правило, для этого используются транспортные самолеты Ил-76, которые при необходимости могут быть укомплектованы специальными медицинскими модулями для пострадавших.Для тушения природных пожаров, помимо Ил-76, используются самолеты-амфибии Бе-200ЧС, вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также самые большие в мире Ми-26.- Какая из спасательных операций за 25 лет стала наиболее сложной для корпуса?- Наверное, реагирование на последствия разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году. Там сложность была не только в масштабах разрушений, но и в том, что практически все национальные органы власти и службы были уничтожены, поэтому нам пришлось рассчитывать только на свои силы. При этом российским спасателям не только удалось оказать медицинскую помощь почти двум тысячам пострадавших, но и организовать воздушный мост для переброски транспортными самолетами Ил-76 гуманитарной помощи из Венесуэлы, Кубы и Панамы.Кроме того, мы задействовали для обеспечения работы экспертов ООН технологию "Глобальный радиус" с использованием вертолета Бк-117, который был оперативно доставлен на Гаити самолетом Ил-76 и применялся для воздушной разведки в целях оценки последствий бедствия и координации международной помощи.Другой яркий пример связан с реагированием на разрушительное землетрясение в Турции в 1999 году. Российским спасателям тогда удалось достать живыми из-под завалов 72 человека. Это примерно столько же, сколько спасли все остальные чрезвычайные службы, прибывшие из других стран, вместе взятые.- Как оценивают международные гуманитарные структуры деятельность российского корпуса?- По оценке международного сообщества, МЧС России – одна из самых эффективных чрезвычайных служб в мире. Такой вывод делается в первую очередь на основе анализа работы российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования за рубежом, поэтому все профильные международные организации рассматривают нас в качестве надежного и стратегического партнера. Свидетельство тому - регулярное участие корпуса в совместных проектах по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной организации здравоохранения.Изучение передового зарубежного опыта, участие в международных операциях позволяет нам постоянно совершенствовать деятельность корпуса, форматы реагирования на ЧС и тактику действий. В частности, пришли к пониманию необходимости обеспечения максимальной автономности направляемой помощи, чтобы не перегружать принимающую сторону, возможности которой очень часто бывают истощены в условиях кризиса.- Если не секрет, какие перспективы развития у корпуса и планы на предстоящий 2021 год?- В перспективе планируем наращивать технический потенциал корпуса, закупая новейшие образцы специальной техники и внедряя эффективные технологии чрезвычайного гуманитарного реагирования. Продолжим работу по аттестации спасательных подразделений по системе международных стандартов ИНСАРАГ. При этом дальнейшее развитие неразрывно связано с повышением квалификации занятых в работе корпуса специалистов, которые проходят обучение в профильных образовательных учреждениях системы МЧС России, а также участвуют в международных учениях.Отмечу, что эффективность гуманитарных операций во многом зависит от того, насколько быстро помощь прибудет в зону бедствия. А это, в свою очередь, спасенные человеческие жизни.В настоящее время подразделения корпуса базируются в московском регионе. Сейчас проводится работа по подготовке и включению в состав корпуса спасательных и авиационных подразделений, которые размещены в Красноярске и Хабаровске. Это позволит в будущем оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд уже успешно прошел международную аттестацию по методологии ИНСАРАГ. Аналогичные мероприятия запланированы на следующий год для Дальневосточного РПСО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (директор департамента международной деятельности мчс россии), россия, интервью