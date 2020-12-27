https://ria.ru/20201227/sobaki-1591087380.html

Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола

Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола, поскольку после таких "лакомств" собаки... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T03:04

2020-12-27T03:04

2020-12-27T03:04

новый год—2021

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола, поскольку после таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами.По его словам, жирная, острая, жареная и копченая пища с праздничного стола может быть токсичной и опасной для собаки. Любимое всеми оливье может вызвать отравление и другие пищевые расстройства у животного. Жареное мясо, бутерброды с икрой, селедка под шубой и другие блюда также не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Лук и чеснок, которые содержатся в блюдах, тоже под запретом, отметил он."Следите за тем, чтобы у собаки не было доступа к столу, если она и не стащит лакомый кусочек, то всегда есть вероятность, что животное может слизать с тарелок соусы, такие как майонез, кетчуп или горчицу. Такая пища нанесет вред печени и поджелудочной железе", - рассказал Голубев.Он напомнил и о том, что нельзя давать собаке любые кости со стола, поскольку она не в состоянии их переварить. Более того, напомнил эксперт, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.Запретил Голубев угощать собак и сладостями. Продукты с содержанием шоколада содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Наносимый ими вред желудку и другим органам собаки необратим.Он призвал держать подальше и фруктовую тарелку. Так, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью (поражение почек - ред.). Они нередко становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов желудочно-кишечного тракта, болезней сердца."Если вам очень хочется, чтобы ваш любимец был участником праздничного застолья, то купите специальное угощение для собак либо просто отварите небольшой кусочек мяса и добавьте овощей. Такому лакомству будет рад любой питомец", − отметил кинолог.На случай, если все же собака что-то съела со стола и отравилась, Голубев советует иметь в домашней аптечке активированный уголь или другой сорбент. А в случае ухудшения здоровья питомца немедленно везти его в ветеринарную клинику. "Возможно, потребуется промывание желудка", - не исключил эксперт."Чтобы празднование Нового года не омрачилось пищевым отравлением собаки, внимательно следите за вашим любимцем. Не позволяйте ему брать еду со стола и заранее предупредите гостей, чтобы они не кормили собаку с праздничного стола. Иногда даже маленький кусочек может стать причиной плохого самочувствия животного", - отметил он.

https://ria.ru/20201225/sobaki-1590847749.html

https://ria.ru/20201220/elka-1590081817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество