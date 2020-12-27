https://ria.ru/20201227/pashinyan-1591155497.html

Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению

Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-27T23:36

2020-12-27T23:36

2020-12-28T07:26

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики.Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.По его словам, происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. "Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками", - уточнил он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201227/karabakh-1591154427.html

https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html

россия

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире