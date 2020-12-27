Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению
23:36 27.12.2020 (обновлено: 07:26 28.12.2020)
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики.
Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности... В результате действий (на границе – ред.) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. "Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками", - уточнил он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.