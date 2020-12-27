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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201227/pashinyan-1591155497.html
Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению
Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-27T23:36
2020-12-28T07:26
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики.Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.По его словам, происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. "Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками", - уточнил он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201227/karabakh-1591154427.html
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россия, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению

23:36 27.12.2020 (обновлено: 07:26 28.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Фото : пресс-служба премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики.
Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 22:53Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что обязан установить всю правду о конфликте в Карабахе
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности... В результате действий (на границе – ред.) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. "Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками", - уточнил он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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