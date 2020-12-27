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Ругань на русском языке спасла модель от нападения в США
Ругань на русском языке спасла модель от нападения в США
Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:09
2020-12-27T09:09
2020-12-27T14:31
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке.Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку. Неизвестный подошел к Лесун и попросил денег, а получив отказ, начал вести себя агрессивно и угрожать."Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском", — рассказала Лесун в Instagram.По ее словам, нападавший не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.
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нью-йорк (город), екатеринбург, сша, в мире
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке.
Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку. Неизвестный подошел к Лесун и попросил денег, а получив отказ, начал вести себя агрессивно и угрожать.
"Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском", — рассказала Лесун в Instagram.
По ее словам, нападавший не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.