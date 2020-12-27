https://ria.ru/20201227/model-1591094186.html

Ругань на русском языке спасла модель от нападения в США

Ругань на русском языке спасла модель от нападения в США

Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:09

2020-12-27T09:09

2020-12-27T14:31

нью-йорк (город)

екатеринбург

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591095204_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_68d2b51abccd2cd95fc8a30fc735bfa6.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке.Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку. Неизвестный подошел к Лесун и попросил денег, а получив отказ, начал вести себя агрессивно и угрожать."Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском", — рассказала Лесун в Instagram.По ее словам, нападавший не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.

https://ria.ru/20201215/blekfishing-1589371200.html

нью-йорк (город)

екатеринбург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), екатеринбург, сша, в мире