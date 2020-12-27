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Правительство одобрило изменения в конвенцию о налогообложении с Мальтой
Правительство одобрило изменения в конвенцию о налогообложении с Мальтой
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой, скоро проект... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:28
2020-12-27T11:28
михаил мишустин
мальта
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой, скоро проект внесут в Госдуму, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент", - говорится в сообщении.Уточняется, что протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Она предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов."Протоколом определён ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", - добавляется в сообщении.Отмечается, что исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов."Пересмотр договоров с иностранными партнерами ведется в рамках поручения президента Владимира Путина. В своем обращении к нации в марте 2020 года глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%", - уточняется в сообщении.
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михаил мишустин, мальта, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, экономика

Правительство одобрило изменения в конвенцию о налогообложении с Мальтой

11:28 27.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой, скоро проект внесут в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент", - говорится в сообщении.
Уточняется, что протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Она предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
"Протоколом определён ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.
"Пересмотр договоров с иностранными партнерами ведется в рамках поручения президента Владимира Путина. В своем обращении к нации в марте 2020 года глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%", - уточняется в сообщении.
 
Михаил МишустинМальтаСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
 
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