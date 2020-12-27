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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591144032.html
В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса
В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса
Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:43
2020-12-27T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
лихтенштейн
цюрих
в мире
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ЦЮРИХ, 27 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения."В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами (на коронавирус)… Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен", - говорится в сообщении.Как отмечается, один из заболевших находится в кантоне Швиц, второй – во Франции. Подчеркивается, что швейцарский Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с властями Швица и Франции.В ведомстве напомнили, что ранее в кантонах Цюрих и Граубюнден были выявлены первые случаи заражения британским штаммом коронавируса, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании. По данным властей, третий случай заражения таким штаммом позднее был выявлен в Лихтенштейне.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591084118.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/shtamm-1591111347.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, лихтенштейн, цюрих, в мире

В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса

19:43 27.12.2020 (обновлено: 19:56 27.12.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения.
"В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами (на коронавирус)… Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, один из заболевших находится в кантоне Швиц, второй – во Франции. Подчеркивается, что швейцарский Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с властями Швица и Франции.
В ведомстве напомнили, что ранее в кантонах Цюрих и Граубюнден были выявлены первые случаи заражения британским штаммом коронавируса, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании. По данным властей, третий случай заражения таким штаммом позднее был выявлен в Лихтенштейне.
Канада - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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