https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591144032.html

В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса

В Швейцарии обнаружили южноафриканский вариант коронавируса

Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:43

2020-12-27T19:43

2020-12-27T19:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

франция

лихтенштейн

цюрих

в мире

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ЦЮРИХ, 27 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, при этом один из двух заразившихся сейчас находится во Франции, сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения."В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами (на коронавирус)… Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен", - говорится в сообщении.Как отмечается, один из заболевших находится в кантоне Швиц, второй – во Франции. Подчеркивается, что швейцарский Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с властями Швица и Франции.В ведомстве напомнили, что ранее в кантонах Цюрих и Граубюнден были выявлены первые случаи заражения британским штаммом коронавируса, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании. По данным властей, третий случай заражения таким штаммом позднее был выявлен в Лихтенштейне.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591084118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/shtamm-1591111347.html

франция

лихтенштейн

цюрих

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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, лихтенштейн, цюрих, в мире