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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591103770.html
В России выявили 28 284 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 28 284 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 28 284, у 15 процентов заразившихся коронавирусом нет симптомов, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:02
2020-12-27T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 28 284, у 15 процентов заразившихся коронавирусом нет симптомов, сообщили в оперативном штабе.От осложнений умерли 552 человека, из больниц выписали 24 390 пациентов.Больше всего заболевших в Москве (6620, днем ранее — 7480), Петербурге (3761) и Подмосковье (1609). Меньше всего в Еврейской автономной области (16), Ненецком (шесть) и Чукотском (один) автономных округах.Накануне сообщалось о 29 258 инфицированных. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло 3 050 248. Зафиксированы 54 778 летальных исходов, выздоровели более 2,4 миллиона человек.Темп прироста снизился до 0,9 процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,75 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, следом в списке идут Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 28 284 новых случая заражения коронавирусом

11:02 27.12.2020 (обновлено: 14:36 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 28 284, у 15 процентов заразившихся коронавирусом нет симптомов, сообщили в оперативном штабе.
От осложнений умерли 552 человека, из больниц выписали 24 390 пациентов.
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Больше всего заболевших в Москве (6620, днем ранее — 7480), Петербурге (3761) и Подмосковье (1609). Меньше всего в Еврейской автономной области (16), Ненецком (шесть) и Чукотском (один) автономных округах.
Накануне сообщалось о 29 258 инфицированных. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло 3 050 248. Зафиксированы 54 778 летальных исходов, выздоровели более 2,4 миллиона человек.
Темп прироста снизился до 0,9 процента.
По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,75 миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, следом в списке идут Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
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