https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591103770.html

В России выявили 28 284 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 28 284 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 28 284, у 15 процентов заразившихся коронавирусом нет симптомов, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:02

2020-12-27T11:02

2020-12-27T14:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 28 284, у 15 процентов заразившихся коронавирусом нет симптомов, сообщили в оперативном штабе.От осложнений умерли 552 человека, из больниц выписали 24 390 пациентов.Больше всего заболевших в Москве (6620, днем ранее — 7480), Петербурге (3761) и Подмосковье (1609). Меньше всего в Еврейской автономной области (16), Ненецком (шесть) и Чукотском (один) автономных округах.Накануне сообщалось о 29 258 инфицированных. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло 3 050 248. Зафиксированы 54 778 летальных исходов, выздоровели более 2,4 миллиона человек.Темп прироста снизился до 0,9 процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,75 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, следом в списке идут Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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