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Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T04:50
2020-12-27T04:50
2020-12-27T04:50
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство.Отмечается, что основная часть работ проходит в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.Найденные боеприпасы передали на утилизацию в Центр гуманитарного разминирования."Среди них более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО "Град", а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет "Малютка" и "Фагот", - уточняют в МЧС.
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире