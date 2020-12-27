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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T04:50
2020-12-27T04:50
ситуация в нагорном карабахе
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нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство.Отмечается, что основная часть работ проходит в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.Найденные боеприпасы передали на утилизацию в Центр гуманитарного разминирования."Среди них более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО "Град", а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет "Малютка" и "Фагот", - уточняют в МЧС.
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе

04:50 27.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСпециалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе
Специалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство.
Отмечается, что основная часть работ проходит в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.
"Специалисты отряда "Лидер" МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 гектара территорий и обнаружено свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Найденные боеприпасы передали на утилизацию в Центр гуманитарного разминирования.
"Среди них более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО "Град", а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет "Малютка" и "Фагот", - уточняют в МЧС.
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