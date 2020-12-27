https://ria.ru/20201227/karabakh-1591088320.html

Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе

Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе

Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T04:50

2020-12-27T04:50

2020-12-27T04:50

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство.Отмечается, что основная часть работ проходит в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.Найденные боеприпасы передали на утилизацию в Центр гуманитарного разминирования."Среди них более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО "Град", а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет "Малютка" и "Фагот", - уточняют в МЧС.

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

россия

нагорный карабах

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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире