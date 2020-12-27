https://ria.ru/20201227/ikra-1591086967.html

Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра

Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра

Чем ближе к Новому году, тем чаще на прилавках можно встретить контрафактную красную икру, которая подделана или просто продается без документов. Директор... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T02:17

2020-12-27T02:17

2020-12-27T02:17

красная икра

роскачество

сахалин

общество

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Чем ближе к Новому году, тем чаще на прилавках можно встретить контрафактную красную икру, которая подделана или просто продается без документов. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала агентству "Прайм", какую икру покупать небезопасно и как ее проверить на подлинность.Лучше всего, если продукт произведен с мая по октябрь, а "декабрьская" икра может оказаться подделкой. "При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена", — отмечает эксперт.По ее словам, лучше выбрать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке, изготовленную на Камчатке и Сахалине, где ловят рыбу. "Необходимо проверить, выбит ли номер на банке наружу, а не внутрь. На производстве делают именно так", — отмечает эксперт Роскачества.Фальсификатом может оказаться не заводская икра – ее могут смешать с более дешевым продуктом. Кроме того, возможно использование опасных для здоровья консервантов. При покупке на развес потребитель не может быть уверен в безопасности продукта. "Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре", — объясняет Буслаева.Она советует покупать качественную икру либо в супермаркетах, либо в специализированных рыбных магазинах. Там проверяют продукт на качество, свежесть и соответствие стандартам.

https://ria.ru/20201222/ikra-1590419685.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, роскачество, сахалин, общество