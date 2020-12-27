https://ria.ru/20201227/gumpomosch-1591082948.html

Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам

Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам

Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T00:15

2020-12-27T00:15

2020-12-27T00:15

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя."Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС", - отметил президент.Путин добавил, что сделано уже многое. В частности, по его словам, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях."А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

россия

нагорный карабах

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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире