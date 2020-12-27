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Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам
Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам
Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:15
2020-12-27T00:15
2020-12-27T00:15
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя."Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС", - отметил президент.Путин добавил, что сделано уже многое. В частности, по его словам, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях."А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", - пояснил Путин.
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС
РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин
в поздравлении с Днем спасателя.
"Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха
. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших, значимых направлений вашей работы", - сказал он.
"Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС", - отметил президент.
Путин добавил, что сделано уже многое. В частности, по его словам, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях.
"А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", - пояснил Путин.