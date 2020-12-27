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Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам
Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам
Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:15
2020-12-27T00:15
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя."Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС", - отметил президент.Путин добавил, что сделано уже многое. В частности, по его словам, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях."А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире

Путин рассказал об оказании гумпомощи другим странам

00:15 27.12.2020
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи
Отправка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Пресс-служба МЧС РФ
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Отправка гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя.
"Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших, значимых направлений вашей работы", - сказал он.
"Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС", - отметил президент.
Путин добавил, что сделано уже многое. В частности, по его словам, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях.
"А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", - пояснил Путин.
Гуманитарная помощь доставлена из России в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 07:27Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
 
РоссияНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинВ мире
 
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