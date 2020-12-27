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Блестит и радует. Как выбирать и наряжать елку в Год быка

Блестит и радует. Как выбирать и наряжать елку в Год быка

До Нового года считанные дни — самое время покупать живую елку. О том, как правильно выбирать лесную красавицу и зачем ей аскорбинка, какие новогодние игрушки в РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T08:00

2020-12-27T08:00

2020-12-27T08:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. До Нового года считанные дни — самое время покупать живую елку. О том, как правильно выбирать лесную красавицу и зачем ей аскорбинка, какие новогодние игрушки в моде в этом сезоне, а также какие цвета праздничного декора понравятся Быку, — в материале РИА Новости. Ели-елиУ тех, кто ценит настоящее дерево, как минимум три альтернативы: ель, пихта и сосна (в порядке убывания популярности). Запах у первой яркий, "тот самый", но вот хвоя короткая, колючая и осыпается довольно быстро, если за деревом не ухаживать. Именно ели в основном и продаются на городских базарах.Если же хочется елку "как из фильма", словно сошедшую со сказочных открыток, то это пихта Нордмана. "Пушистая красавица" — как раз про нее. А еще, по словам Вадима Черникова, который в "елочном" бизнесе уже много лет, она подходит тем, у кого есть дети или домашние животные: хвоя более мягкая, пораниться сложно. Правда, обойдется датское дерево вдвое дороже ели (от четырех тысяч за метр) плюс (или минус) — оно почти не пахнет. Пихты нет смысла покупать с корнями: они растут в другой климатической зоне и в наших краях не приживутся. Что касается сосны, то и здесь есть ценители. Как правило, ее покупают те, кто вырос на юге России: там наряжают именно эти деревья.Аскорбинка и душЕсли елка в сетке — лучше попросить продавца ее снять, чтобы провести рукой по веткам. Отлетело две-три иголочки — в норме, а вот если целая горсть, то брать такое дерево не стоит. Елка может быть на вид зеленой, пышной, но, если она совсем не пьет воду, то осыплется за три дня. Поэтому надо обратить внимание, чтобы на ней не было плесени, грибков или мха. Срез ствола должен быть свежим — можно при покупке попросить его снова подпилить. Любое дерево должно простоять минимум полторы недели, так что покупать живую елку лучше в самом конце декабря. Если хочется увеличить срок ее жизни, надо проследить, чтобы влажность в комнате была не ниже 40–45%. "Ставить елку нужно подальше от батареи или камина. А если уж без этого никак, то хотя бы опрыскивать ее прохладной водой раз в день, так она и пахнуть будет сильнее", — советует Вадим Черников. Есть и другой лайфхак: растворить в воде полтаблетки аскорбиновой кислоты. У меня лапникТренд, который активно развивается последние пару лет, — деревья с корнями в специальном горшке. Потом их можно высадить на даче или в лесу. Наметилась и другая тенденция: то, что раньше считалось дополнительными товарами, потихоньку становится основными. Так, продается все больше рождественских венков и лапника — веток елей. И это связано не только с экономией. "Не все могут поставить дома дерево. Коты, например, сходят с ума при виде елки и норовят ее съесть. А лапник с приятным хвойным запахом — отличный компромисс", — говорит Черников. По словам продавцов на елочном базаре в ГУМе, особой популярностью пользуются огромные шишки из Италии и готовые рождественские букеты. База такой композиции — ветки лапника, которые флористы миксуют с шишками, красными ягодами, алыми розами, засахаренными сухими кусочками апельсинов и елочными игрушками. Эти природные материалы можно использовать и при упаковке новогодних подарков. "Отличными украшениями станут и детские рисунки, и кондитерские изделия, например имбирное печенье", — отмечает Елена Медведникова, дизайнер интерьера и преподаватель Британской высшей школы дизайна.Взять быка за рогаМедведникова напоминает, что цветами 2021-го, по версии Pantone, стали нейтральный серый (Ultimate Gray) и жизнеутверждающий желтый (Illuminating). "Так что присмотритесь к золотистым и серебристым елочным украшениям. Тем более близится Год металлического быка", — советует она.Декоратор интерьера Диана Мухтарова, напротив, призывает не ограничивать себя золотисто-серебристой гаммой, а рассматривать новогодний декор прежде всего как часть интерьера. "Если квартира в минималистичном скандинавском стиле, не очень удачно будет смотреться пышная разряженная елка, увешанная игрушками всех цветов радуги и ворохом гирлянд", — поясняет она.По словам Мухтаровой, главное при выборе новогодних украшений — качество, а не количество:Это вам не игрушкиЕсть несколько базовых принципов украшения елки. Большие шары стоит разместить у ствола и внизу, а маленькие, наоборот, выше и ближе к концам веток. Затем можно добавить сушеные фрукты, самодельные снежинки. Развешивайте игрушки по спирали: этот прием визуально удлинит дерево.По мнению Дианы Мухтаровой, роскошнее всего выглядят гирлянды с небольшими светодиодами, которые дают теплый белый свет. А вот мигающие и разноцветные, напротив, создают ощущение дешевой вещи. Что касается елочных игрушек, то в этом году уживается сразу несколько трендов. Во-первых, Мухтарова советует обратить внимание на керамику, которая очень стильно смотрится на елке. Во-вторых, из необычных новинок — игрушки с ароматами, а также украшения из ваты или папье-маше. Несколько дорогих игрушек, которые будут акцентом композиции, можно разбавить "фоновыми": более простыми и бюджетными, чтобы елка казалась заполненной, советует Диана. Если декора немного, стоит отдать предпочтение искусственно заснеженному дереву, которое к тому же выглядит представительнее.И наконец, снимайте с антресолей старые советские раритеты, которые достались от бабушек и дедушек. Такие ретроэлементы создают атмосферу уюта и тепла. А она нам очень пригодится, чтобы проводить этот непростой год.

https://ria.ru/20200107/1562547017.html

https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мода, стиль жизни, новости культуры, дизайн, новый год