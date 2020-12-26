https://ria.ru/20201226/voyna-1591010306.html

Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией

Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:07

2020-12-26T02:07

2020-12-26T13:39

россия

украинский аналитический центр

александр охрименко

владимир зеленский

украина

в мире

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На Украине назвали бредом слова Зеленского о войне с Россией

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление о "войне с Россией", а также назвал слова украинского лидера "бредом".Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.Как указал аналитик, даже согласно данным официальных опросов, у украинцев нет плохого отношения к простым гражданам России. Из-за этого Охрименко не представляет, как Зеленский сможет "мобилизовать жителей страны на войну с восточным соседом".Также эксперт добавил, что идея войны с Россией абсурдна для украинцев.

https://ria.ru/20201225/uslovie-1590883454.html

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россия, украинский аналитический центр, александр охрименко, владимир зеленский, украина, в мире