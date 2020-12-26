Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией
02:07 26.12.2020 (обновлено: 13:39 26.12.2020)
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
© Фото : Офис Президента Украины
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление о "войне с Россией", а также назвал слова украинского лидера "бредом".
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.
"Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией", — сказал Охрименко.
Как указал аналитик, даже согласно данным официальных опросов, у украинцев нет плохого отношения к простым гражданам России. Из-за этого Охрименко не представляет, как Зеленский сможет "мобилизовать жителей страны на войну с восточным соседом".
"Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления – они, по-моему, просто бред", — заявил политолог.
Также эксперт добавил, что идея войны с Россией абсурдна для украинцев.