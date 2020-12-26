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Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией
Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:07
2020-12-26T13:39
россия
украинский аналитический центр
александр охрименко
владимир зеленский
украина
в мире
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На Украине назвали бредом слова Зеленского о войне с Россией
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление о "войне с Россией", а также назвал слова украинского лидера "бредом".Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.Как указал аналитик, даже согласно данным официальных опросов, у украинцев нет плохого отношения к простым гражданам России. Из-за этого Охрименко не представляет, как Зеленский сможет "мобилизовать жителей страны на войну с восточным соседом".Также эксперт добавил, что идея войны с Россией абсурдна для украинцев.
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россия, украинский аналитический центр, александр охрименко, владимир зеленский, украина, в мире

Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией

02:07 26.12.2020 (обновлено: 13:39 26.12.2020)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с "НСН", что не понимает, зачем президент Владимир Зеленский сделал заявление о "войне с Россией", а также назвал слова украинского лидера "бредом".
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.
"Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией", — сказал Охрименко.
Как указал аналитик, даже согласно данным официальных опросов, у украинцев нет плохого отношения к простым гражданам России. Из-за этого Охрименко не представляет, как Зеленский сможет "мобилизовать жителей страны на войну с восточным соседом".

"Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления – они, по-моему, просто бред", — заявил политолог.

Также эксперт добавил, что идея войны с Россией абсурдна для украинцев.
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РоссияУкраинский аналитический центрАлександр ОхрименкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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