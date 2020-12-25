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Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:29
2020-12-25T19:29
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
киев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны. Об этом он заявил изданию "Фокус". По его словам, в России это прекрасно понимают.Украинский лидер также отметил, что готов напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров "нормандского формата" будет затягиваться. По словам Зеленского, в таком случае он может позвонить Путину, который с ним "точно пообщается". Говоря о минских соглашениях, Зеленский отметил, что Киев не может из них "просто так выйти", потому что в таком случае с России могут снять европейские санкции. "Но лично я бы вышел", — добавил президент Украины. По его мнению, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины" и европейских партнеров.
https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html
https://ria.ru/20201224/donbass-1590700977.html
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донбасс, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина

Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

19:29 25.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны.
Об этом он заявил изданию "Фокус".
"Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины".
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
По его словам, в России это прекрасно понимают.
Украинский лидер также отметил, что готов напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров "нормандского формата" будет затягиваться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:28
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
По словам Зеленского, в таком случае он может позвонить Путину, который с ним "точно пообщается".
"Есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат — сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны поговорить с ним (Путиным. — Прим. ред.) глобально тет-а-тет", — добавил президент Украины.
Говоря о минских соглашениях, Зеленский отметил, что Киев не может из них "просто так выйти", потому что в таком случае с России могут снять европейские санкции.
"Но лично я бы вышел", — добавил президент Украины.
По его мнению, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины" и европейских партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 11:33
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбассе до 2021 года
 
ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевУкраина
 
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