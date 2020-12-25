https://ria.ru/20201225/mobilizatsiya-1590989105.html

Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:29

2020-12-25T19:29

2020-12-25T19:29

донбасс

владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны. Об этом он заявил изданию "Фокус". По его словам, в России это прекрасно понимают.Украинский лидер также отметил, что готов напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров "нормандского формата" будет затягиваться. По словам Зеленского, в таком случае он может позвонить Путину, который с ним "точно пообщается". Говоря о минских соглашениях, Зеленский отметил, что Киев не может из них "просто так выйти", потому что в таком случае с России могут снять европейские санкции. "Но лично я бы вышел", — добавил президент Украины. По его мнению, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины" и европейских партнеров.

https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html

https://ria.ru/20201224/donbass-1590700977.html

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донбасс, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина