Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нападения России со стороны Крыма готов мобилизовать всех граждане страны.
Об этом он заявил изданию "Фокус".
"Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины".
По его словам, в России это прекрасно понимают.
Украинский лидер также отметил, что готов напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров "нормандского формата" будет затягиваться.
По словам Зеленского, в таком случае он может позвонить Путину, который с ним "точно пообщается".
"Есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат — сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны поговорить с ним (Путиным. — Прим. ред.) глобально тет-а-тет", — добавил президент Украины.
Говоря о минских соглашениях, Зеленский отметил, что Киев не может из них "просто так выйти", потому что в таком случае с России могут снять европейские санкции.
"Но лично я бы вышел", — добавил президент Украины.
По его мнению, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины" и европейских партнеров.