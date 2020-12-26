https://ria.ru/20201226/testy-1591039460.html
Глава НАО назвал цены на тесты на COVID-19 недопустимыми
Глава НАО назвал цены на тесты на COVID-19 недопустимыми
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный раскритиковал профильный департамент за провал в организации ПЦР-лаборатории, из-за чего семья из четырех человек,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:02
2020-12-26T13:02
2020-12-26T13:02
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
общество
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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный раскритиковал профильный департамент за провал в организации ПЦР-лаборатории, из-за чего семья из четырех человек, возвращаясь в округ из отпуска, вынуждена платить почти 20 тысяч рублей за тесты на коронавирус, сообщила пресс-служба администрации округа.Власти НАО ввели обязательное требование для всех, кто въезжает в округ, - они обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Правда, в субботу стало известно о послаблении – теперь такой документ не нужен тем, кто перенес коронавирусную инфекцию или сделал прививку.Завезти оборудование и организовать в регионе тестирование по доступным ценам должны были в декабре, но закупку оборудования планируется осуществить только в начале марта следующего года."Мы должны дать возможность нашим жителям, если уж мы ввели такие жесткие меры, проходить ПЦР-тестирование по доступной цене. Представьте, семья из четырех человек, если куда-то летит, должна заплатить за ПЦР-тесты почти 20 тысяч рублей", - сказал Бездудный, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, он давал поручение своим подчиненным еще летом решить проблему, чтобы стоимость ПЦР-теста не превышала 1,5 тысячи рублей. "Сегодня мы предлагаем услугу за чудовищные деньги", - высказался Бездудный.По словам руководителя профильного ведомства, затягивание сроков связано с поздним выделением федеральных средств. Глава НАО поручил своему заместителю Евгении Шимко выяснить детали контракта на приобретение оборудования для ПЦР-лаборатории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, общество
МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости.
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный
раскритиковал профильный департамент за провал в организации ПЦР-лаборатории, из-за чего семья из четырех человек, возвращаясь в округ из отпуска, вынуждена платить почти 20 тысяч рублей за тесты на коронавирус, сообщила пресс-служба администрации округа.
Власти НАО ввели обязательное требование для всех, кто въезжает в округ, - они обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Правда, в субботу стало известно о послаблении – теперь такой документ не нужен тем, кто перенес коронавирусную инфекцию или сделал прививку.
Завезти оборудование и организовать в регионе тестирование по доступным ценам должны были в декабре, но закупку оборудования планируется осуществить только в начале марта следующего года.
"Мы должны дать возможность нашим жителям, если уж мы ввели такие жесткие меры, проходить ПЦР-тестирование по доступной цене. Представьте, семья из четырех человек, если куда-то летит, должна заплатить за ПЦР-тесты почти 20 тысяч рублей", - сказал Бездудный, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, он давал поручение своим подчиненным еще летом решить проблему, чтобы стоимость ПЦР-теста не превышала 1,5 тысячи рублей. "Сегодня мы предлагаем услугу за чудовищные деньги", - высказался Бездудный.
По словам руководителя профильного ведомства, затягивание сроков связано с поздним выделением федеральных средств. Глава НАО поручил своему заместителю Евгении Шимко выяснить детали контракта на приобретение оборудования для ПЦР-лаборатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.