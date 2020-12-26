https://ria.ru/20201226/testy-1591039460.html

Глава НАО назвал цены на тесты на COVID-19 недопустимыми

Глава НАО назвал цены на тесты на COVID-19 недопустимыми

Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный раскритиковал профильный департамент за провал в организации ПЦР-лаборатории, из-за чего семья из четырех человек,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:02

2020-12-26T13:02

2020-12-26T13:02

распространение нового коронавируса

юрий бездудный

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048510_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_709fb3ef11cdc96b471130165689a996.jpg

МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный раскритиковал профильный департамент за провал в организации ПЦР-лаборатории, из-за чего семья из четырех человек, возвращаясь в округ из отпуска, вынуждена платить почти 20 тысяч рублей за тесты на коронавирус, сообщила пресс-служба администрации округа.Власти НАО ввели обязательное требование для всех, кто въезжает в округ, - они обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Правда, в субботу стало известно о послаблении – теперь такой документ не нужен тем, кто перенес коронавирусную инфекцию или сделал прививку.Завезти оборудование и организовать в регионе тестирование по доступным ценам должны были в декабре, но закупку оборудования планируется осуществить только в начале марта следующего года."Мы должны дать возможность нашим жителям, если уж мы ввели такие жесткие меры, проходить ПЦР-тестирование по доступной цене. Представьте, семья из четырех человек, если куда-то летит, должна заплатить за ПЦР-тесты почти 20 тысяч рублей", - сказал Бездудный, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, он давал поручение своим подчиненным еще летом решить проблему, чтобы стоимость ПЦР-теста не превышала 1,5 тысячи рублей. "Сегодня мы предлагаем услугу за чудовищные деньги", - высказался Бездудный.По словам руководителя профильного ведомства, затягивание сроков связано с поздним выделением федеральных средств. Глава НАО поручил своему заместителю Евгении Шимко выяснить детали контракта на приобретение оборудования для ПЦР-лаборатории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591027675.html

ненецкий автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, общество