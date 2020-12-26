https://ria.ru/20201226/sposob-1591023926.html

Ученые предупредили о неожиданном способе распространения коронавируса

Ученые предупредили о неожиданном способе распространения коронавируса

Ученые из Южной Кореи выяснили, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Их отчет опубликован на портале Science Direct. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:11

2020-12-26T10:11

2020-12-26T13:28

распространение нового коронавируса

южная корея

сеул

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ученые из Южной Кореи выяснили, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Их отчет опубликован на портале Science Direct.Поводом для исследования стал случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19.Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус выявили у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом.Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции, а вирус, по их мнению, попадал в помещения через отверстия в ванной комнате.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587629974.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

южная корея

сеул

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южная корея, сеул, в мире