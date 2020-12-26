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https://ria.ru/20201226/semya-1590739955.html
Сохранить брак или развестись? В Чувашии ищут секрет счастливой семьи
Сохранить брак или развестись? В Чувашии ищут секрет счастливой семьи
Супруги Александр и Клара Отяковы из Новочебоксарска женаты больше двух лет. В день подачи заявления на регистрацию брака они узнали о проекте "Вместе навсегда... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T08:00
2020-12-26T16:15
хорошие новости
психология отношений
развод
хорошие новости
фонд президентских грантов
загс
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
семья
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Супруги Александр и Клара Отяковы из Новочебоксарска женаты больше двух лет. В день подачи заявления на регистрацию брака они узнали о проекте "Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни", который направлен на укрепление семьи и профилактику разводов. Сотрудники загса посоветовали им пройти беседу с психологом и познакомиться с тонкостями и секретами семейной жизни. Тогда молодые люди получили консультацию, но особого значения ей не придали.Однако уже через год совместной жизни между молодыми людьми появилось недопонимание, стали возникать обиды и частые ссоры. Супруги были на грани развода. В это время глава семьи Александр вспомнил о семейном психологе Марине Назаровой, которая их проконсультировала в день подачи заявления в загс."Я нашел ее в соцсетях и написал, что мне необходима квалифицированная помощь специалиста. Родители старались давать нам советы, но я понимал, что этого недостаточно. Впоследствии мы созвонились с Мариной Назаровой и прошли вместе с супругой около 20 занятий, каждое от одного до трех часов", — рассказал корреспонденту РИА Новости Александр Отяков.В силу того, что в семье подрастает маленький ребенок, занятия чаще всего проходили онлайн и по телефону. Консультации позволили молодой паре сделать определенные выводы, помогли научиться правильно общаться друг с другом."Исходя из своего опыта, а также опыта моих сестер и подруг, могу сказать, что проблемы молодых супругов в браке чаще всего возникают из-за того, что они мало общаются, не проговаривают друг с другом то, что чувствуют. Вдобавок к этому бытовая жизнь затягивает, — признается Клара, но отвлекается на детский плач. — Простите, ребенок проснулся, надо покормить".По мнению молодого человека, не все готовы выражать свои эмоции и рассказывать о проблемах в семье даже специалисту. Люди боятся осуждения, замыкаются в себе и считают развод лучшим решением проблемы. Но если есть желание сохранить семью, то консультация психолога — лучший выбор, так как разговоры с друзьями и подругами дают временный эффект, помогая только выговориться, а специалист поможет разрешить конфликт до конца.Сейчас Отяковы решили дать второй шанс своим отношениям. Они уверены, что если у двух любящих сердец есть сильное желание быть вместе, то они смогут преодолеть жизненные препятствия.Семейный психолог Марина Назарова считает, что в браке не бывает виноватых и невиноватых, есть недоговоренности, отсутствие нужной информации и знаний для правильного разговора. За консультацией к ней обращаются и молодые пары, и те, кто прожил вместе 30, а то и 50 лет. Супруги, которые воспитывают маленьких детей, больше всех заинтересованы в сохранении семьи.Психолог рекомендует при общении всегда смотреть в глаза собеседнику, научиться разговаривать без претензий, отслеживать фразы, отложить телефоны и гаджеты в сторону и больше уделять внимание разговорам. Даже пять минут внимания близкому человеку могут помочь избежать конфликтных ситуаций."Недавно консультировала девушку, которая в третий раз подает на развод. Причина конфликта в семье — повышение голоса и грубое обращение супруга с ней. Когда я стала уточнять причины такой реакции, то поняла, что девушка в разговорах часто унижала, оскорбляла и обвиняла мужчину. Соответственно, тот не выдерживал, повышал голос и защищался, вместо того чтобы давать эту защиту своей женщине. В этом случае достаточно было одной беседы, которая повлияла на ее решение, она забрала заявление", — рассказала Назарова.Она привела еще один пример того, как некорректное общение между супругами стало причиной частых скандалов в семье."Проконсультировала пару, которая прожила вместе 50 лет. Супруги пришли в органы ЗАГС подавать заявление на развод. Жена жалуется, что муж постоянно делает ей замечания. Она рассказывает и не может сдерживать эмоции, плачет. А муж сидит и не понимает, почему такая реакция, он считает себя правым. Когда я ему объяснила, как правильно, без претензий и обид советовать что-то близкому человеку, и показала с помощью ролевых игр, как это работает, он осознал свои ошибки, попросил прощения у жены. Я всегда предлагаю проговаривать все свои обиды, так как максимальная открытость между супругами позволяет семье гармонично существовать", — резюмировала специалист.Как отметила начальник отдела ЗАГС госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Наталия Арсентьева, проект "Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни" действует с 2019 года. Он направлен на профилактику разводов и укрепление семьи, призван помочь молодоженам и семейным парам разобраться в нюансах внутрисемейных отношений, повысить уровень их социальных и психологических знаний.Она уточнила, что поскольку 80% браков расторгаются в судебном порядке, то планируется создание комнаты примирения в помещениях судебных участков и привлечение к работе уже семейных медиаторов.Для изучения причин разводов в госслужбе провели анонимное анкетирование лиц, которые обратились в органы ЗАГС с заявлением о расторжении брака. Как выяснилось, самая кризисная — вторая "пятилетка" семейной жизни. Каждый третий пришедший в ЗАГС за разводом прожил в браке от 5 до 10 лет. Тех, кто не сумел сохранить семью в первые 5 лет, — чуть меньше трети (29,8% ). Четверть пар приняли решение о расставании на после 10 лет совместной жизни. Наименьшее число заявлений о разводе от супругов, которые отметили серебряную свадьбу, — 8,3%.Чаще всего разводятся из-за измен. Почти треть (26,9%) распавшихся семей причиной разрыва назвали именно неверность. С заболеванием алкоголизмом, наркоманией не смогли справиться 18,1% пар, принявших решение расстаться. Материальный достаток не устроил 15,4% заявителей, а около 13% пришедших в ЗАГС разводиться пожаловались на работу одного из супругов за пределами республики. Среди других причин — отсутствие собственного жилья (8,4%), насилие в семье (5,4%) и отсутствие совместных детей (7,2%).
https://ria.ru/20200912/trevogi-1577085775.html
https://ria.ru/20191120/1561171667.html
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психология отношений, развод, хорошие новости, фонд президентских грантов, загс, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, семья

Сохранить брак или развестись? В Чувашии ищут секрет счастливой семьи

08:00 26.12.2020 (обновлено: 16:15 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОбручальные кольца молодоженов в ЗАГСе
Обручальные кольца молодоженов в ЗАГСе - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Супруги Александр и Клара Отяковы из Новочебоксарска женаты больше двух лет. В день подачи заявления на регистрацию брака они узнали о проекте "Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни", который направлен на укрепление семьи и профилактику разводов. Сотрудники загса посоветовали им пройти беседу с психологом и познакомиться с тонкостями и секретами семейной жизни. Тогда молодые люди получили консультацию, но особого значения ей не придали.
Однако уже через год совместной жизни между молодыми людьми появилось недопонимание, стали возникать обиды и частые ссоры. Супруги были на грани развода. В это время глава семьи Александр вспомнил о семейном психологе Марине Назаровой, которая их проконсультировала в день подачи заявления в загс.
"Я нашел ее в соцсетях и написал, что мне необходима квалифицированная помощь специалиста. Родители старались давать нам советы, но я понимал, что этого недостаточно. Впоследствии мы созвонились с Мариной Назаровой и прошли вместе с супругой около 20 занятий, каждое от одного до трех часов", — рассказал корреспонденту РИА Новости Александр Отяков.
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В силу того, что в семье подрастает маленький ребенок, занятия чаще всего проходили онлайн и по телефону. Консультации позволили молодой паре сделать определенные выводы, помогли научиться правильно общаться друг с другом.
"Исходя из своего опыта, а также опыта моих сестер и подруг, могу сказать, что проблемы молодых супругов в браке чаще всего возникают из-за того, что они мало общаются, не проговаривают друг с другом то, что чувствуют. Вдобавок к этому бытовая жизнь затягивает, — признается Клара, но отвлекается на детский плач. — Простите, ребенок проснулся, надо покормить".

"Я, например, раньше, — продолжает беседу Александр, — приходил с работы домой и дальше мог заниматься рабочими вопросами. Это приводило к конфликтам. А сейчас я уяснил для себя правило, что после работы обязательно уделяю время семье, в первую очередь жене, спрашиваю, как прошел ее день, как она себя чувствует, а рабочими моментами занимаюсь уже только в крайних случаях".

По мнению молодого человека, не все готовы выражать свои эмоции и рассказывать о проблемах в семье даже специалисту. Люди боятся осуждения, замыкаются в себе и считают развод лучшим решением проблемы. Но если есть желание сохранить семью, то консультация психолога — лучший выбор, так как разговоры с друзьями и подругами дают временный эффект, помогая только выговориться, а специалист поможет разрешить конфликт до конца.
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Сейчас Отяковы решили дать второй шанс своим отношениям. Они уверены, что если у двух любящих сердец есть сильное желание быть вместе, то они смогут преодолеть жизненные препятствия.
Семейный психолог Марина Назарова считает, что в браке не бывает виноватых и невиноватых, есть недоговоренности, отсутствие нужной информации и знаний для правильного разговора. За консультацией к ней обращаются и молодые пары, и те, кто прожил вместе 30, а то и 50 лет. Супруги, которые воспитывают маленьких детей, больше всех заинтересованы в сохранении семьи.

"Есть непонимание того, в какой момент человек совершает ошибку. Например, в беседе друг с другом говорим такие слова, которые больно ранят собеседника, но мы этого не понимаем, поскольку другой человек молчит, не проговаривает свои чувства. Если бы он смело и открыто говорил о том, что ему больно, то диалог пошел бы совершенно в другом ключе и конфликта можно было бы избежать", — поделилась Назарова в беседе с РИА Новости.

Психолог рекомендует при общении всегда смотреть в глаза собеседнику, научиться разговаривать без претензий, отслеживать фразы, отложить телефоны и гаджеты в сторону и больше уделять внимание разговорам. Даже пять минут внимания близкому человеку могут помочь избежать конфликтных ситуаций.
"Недавно консультировала девушку, которая в третий раз подает на развод. Причина конфликта в семье — повышение голоса и грубое обращение супруга с ней. Когда я стала уточнять причины такой реакции, то поняла, что девушка в разговорах часто унижала, оскорбляла и обвиняла мужчину. Соответственно, тот не выдерживал, повышал голос и защищался, вместо того чтобы давать эту защиту своей женщине. В этом случае достаточно было одной беседы, которая повлияла на ее решение, она забрала заявление", — рассказала Назарова.
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Она привела еще один пример того, как некорректное общение между супругами стало причиной частых скандалов в семье.
"Проконсультировала пару, которая прожила вместе 50 лет. Супруги пришли в органы ЗАГС подавать заявление на развод. Жена жалуется, что муж постоянно делает ей замечания. Она рассказывает и не может сдерживать эмоции, плачет. А муж сидит и не понимает, почему такая реакция, он считает себя правым. Когда я ему объяснила, как правильно, без претензий и обид советовать что-то близкому человеку, и показала с помощью ролевых игр, как это работает, он осознал свои ошибки, попросил прощения у жены. Я всегда предлагаю проговаривать все свои обиды, так как максимальная открытость между супругами позволяет семье гармонично существовать", — резюмировала специалист.
Как отметила начальник отдела ЗАГС госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Наталия Арсентьева, проект "Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни" действует с 2019 года. Он направлен на профилактику разводов и укрепление семьи, призван помочь молодоженам и семейным парам разобраться в нюансах внутрисемейных отношений, повысить уровень их социальных и психологических знаний.

"Сейчас у нас работают три психолога, но так как мы видим, что проект востребован, появилась необходимость его расширения и привлечения дополнительных специалистов. В связи с этим мы подали заявку на поддержку Фонда президентских грантов", — поделилась Арсентьева.

Она уточнила, что поскольку 80% браков расторгаются в судебном порядке, то планируется создание комнаты примирения в помещениях судебных участков и привлечение к работе уже семейных медиаторов.
Для изучения причин разводов в госслужбе провели анонимное анкетирование лиц, которые обратились в органы ЗАГС с заявлением о расторжении брака. Как выяснилось, самая кризисная — вторая "пятилетка" семейной жизни. Каждый третий пришедший в ЗАГС за разводом прожил в браке от 5 до 10 лет. Тех, кто не сумел сохранить семью в первые 5 лет, — чуть меньше трети (29,8% ). Четверть пар приняли решение о расставании на после 10 лет совместной жизни. Наименьшее число заявлений о разводе от супругов, которые отметили серебряную свадьбу, — 8,3%.
Чаще всего разводятся из-за измен. Почти треть (26,9%) распавшихся семей причиной разрыва назвали именно неверность. С заболеванием алкоголизмом, наркоманией не смогли справиться 18,1% пар, принявших решение расстаться. Материальный достаток не устроил 15,4% заявителей, а около 13% пришедших в ЗАГС разводиться пожаловались на работу одного из супругов за пределами республики. Среди других причин — отсутствие собственного жилья (8,4%), насилие в семье (5,4%) и отсутствие совместных детей (7,2%).
 
Хорошие новостипсихология отношенийРазводХорошие новостиФонд президентских грантовЗАГСЧувашская Республика (Чувашия)НовочебоксарскСемья
 
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