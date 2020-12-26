https://ria.ru/20201226/osadki-1591023600.html

В Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков за сутки

В Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков за сутки

Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:07

2020-12-26T10:07

2020-12-26T10:07

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590902380_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_7587f2bdc7ce59d2736057d691b702a3.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщал РИА Новости, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада уже около 13.00 образовались девятибалльные пробки, которые держались практически на протяжении всего дня, иногда спускаясь до 8 баллов."Циклон "Грета", накануне обрушившийся на столичный регион, принес обильные снегопады. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за сутки в осадкомеры попало 10 мм осадков, что составляет 18% месячной нормы. Столько же зафиксировано в Тушино и Наро-Фоминске", - рассказал Тишковец.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество