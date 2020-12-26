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Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить"
Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить"
Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:32
2020-12-26T14:00
евразийский экономический союз
наталья сергунина
снг
москва
технологии
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется жить", сообщается на сайте мэрии в субботу."Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", — говорится в сообщении.Отмечается, что дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", Городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" (МЭШ) и мобильное приложение "Моя Москва"."По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.Согласно сообщению, проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.
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евразийский экономический союз, наталья сергунина, снг, москва, технологии

Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить"

09:32 26.12.2020 (обновлено: 14:00 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется жить", сообщается на сайте мэрии в субботу.
"Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", Городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" (МЭШ) и мобильное приложение "Моя Москва".
"По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
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Согласно сообщению, проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.
 
Евразийский экономический союзНаталья СергунинаСНГМоскваТехнологии
 
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