https://ria.ru/20201226/moskva-1591020601.html

Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить"

Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить"

Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:32

2020-12-26T09:32

2020-12-26T14:00

евразийский экономический союз

наталья сергунина

снг

москва

технологии

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется жить", сообщается на сайте мэрии в субботу."Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", — говорится в сообщении.Отмечается, что дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", Городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" (МЭШ) и мобильное приложение "Моя Москва"."По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.Согласно сообщению, проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, наталья сергунина, снг, москва, технологии