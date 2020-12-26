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https://ria.ru/20201226/krym-1590380019.html
Сто лет декрету Ленина: что стало с царскими дворцами Крыма
Сто лет декрету Ленина: что стало с царскими дворцами Крыма
РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T08:00
2020-12-26T08:00
здоровье
ялта
диета
куда можно лететь
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туристы
владимир маяковский
владимир ленин (владимир ульянов)
отдых
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Сто лет назад, в конце декабря 1920-го, Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров (СНК) о лечении трудящихся в Крыму. Дворцы и имения царской семьи превращались в здравницы. О том, в каких исторических зданиях до сих пор санатории, какие новые и необычные методы оздоровления предлагают на полуострове спустя век, — в материале РИА Новости.Ливадийский дворецПосле выхода декрета тут оборудовали спальные корпуса, водолечебницу, лаборатории, рентгенкабинет. И в 1925 году торжественно открыли первый в мире курорт для трудящихся: рабочих, крестьян, бывших политкаторжан.Многие советские писатели и поэты посвящали стихи и рассказы этому райскому месту, раньше доступному только членам царской семьи и их приближенным."Пылают горы-горны,и море синеблузится.Людейремонт ускоренныйв огромнойкрымской кузнице"Так описывал санаторный отдых в стихотворении "Крым" Владимир Маяковский. Ироничные рассказы посвятил жизни в здравницах полуострова и Михаил Зощенко.Для рабочих и крестьян все это было в диковинку. В архивах сохранились воспоминания, как отдыхающих "заставляли" купаться, а во время принятия солнечных ванн — переворачиваться по свистку. Многие не верили, что кормить их будут бесплатно, и приезжали со своими сухарями.В зале Ливадийского дворца, где до революции проходили балы, а в 1945 году состоялась Ялтинская конференция, располагалась столовая. Причем прямо из нее можно было выйти в знаменитый, любимый последним императором Итальянский дворик.В комнатах, где раньше жили члены царской семьи и их свита, — спальни и врачебные кабинеты.Позднее там стали отдыхать и лечиться уже не рабочие и крестьяне, а представители партноменклатуры.В 1974-м здесь открыли Выставочный комплекс санатория ВЦСПС "Ливадия". И только в 1993-м здание получило статус государственного музея.Теперь Ливадийский дворец-музей — государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым. Но совсем рядом еще недавно действовал санаторий. Несколько лет назад часть комплекса вместе с землей выкупил частный инвестор, пройти туда даже с экскурсией нельзя. Как рассказывают гиды, пока большинство помещений пустуют.Жители поселка Ливадия переживают за будущее санаторного комплекса, который был местом работы для многих из них. Опасаются, что все застроят элитными домами. Один такой появился еще при Украине. Министр культуры и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что у властей республики есть целый ряд соглашений с инвесторами по этому вопросу.С одной стороны, отметил министр, "частная собственность неприкосновенна". С другой — нужна государственная программа, чтобы стимулировать вкладчиков вводить санаторно-курортные комплексы в оборот. Имение ХараксИмение, принадлежавшее великому князю Георгию Михайловичу Романову и построенное на месте римской крепости Харакс первых веков нашей эры, до сих пор принимает отдыхающих. После революции тут тоже оборудовали санаторий для трудящихся. Гиды рассказывают, что распорядитель великокняжеской семьи был человеком ответственным. В надежде на то, что прежние хозяева когда-нибудь вернутся сюда, он сохранил и фамильные сервизы, и постельное белье с гербами. Ими в первые годы советской власти свободно пользовались постояльцы. Но вскоре многие ценные вещи пропали.Скромный трехэтажный особняк в стиле шотландского шале под черепичной крышей сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Его восстанавливали практически заново, однако некоторые оригинальные фрагменты сохранились.В 1955 году здравницу переименовали в "Днепр". Сейчас это ведомственный санаторий ФНС России, но принимают и тех, кто приобретает путевки самостоятельно.Здесь несколько корпусов, а в 2021-м планируют закончить строительство нового здания на 300 мест. Еще на огромной территории — уникальный парк, в котором больше четырех тысяч видов деревьев и кустарников. Как говорят гости, многие из которых приезжают сюда десятки лет подряд, воздух здесь настолько насыщенный, что его можно "есть ложкой".Тут будет интересно и тем, кто увлекается археологией, — сохранились фрагменты древнеримской крепости.Имение ДюльберЭтот дворец в мавританском стиле спроектирован по эскизам великого князя Петра Николаевича Романова, сделанным во время путешествия на Ближний Восток. В гражданскую войну здесь спасались члены семьи Романовых, в том числе вдовствующая императрица Мария Федоровна. В 1919-м их вывез британский крейсер "Мальборо". В 1922-м тут открылась одна из первых советских здравниц — "Красное знамя".В Великую Отечественную дворец сильно пострадал, его отреставрировали, построили новые корпуса. В санатории любили отдыхать высокопоставленные партработники, в том числе члены ЦК КПСС.В главном здании, которому вернули историческое название, сохранили стиль дореволюционных интерьеров. Но даже в комнатах, которые занимала вдовствующая императрица, сегодня могут жить отдыхающие.Санаторий успешно развивается, а медики оперативно откликаются на запросы времени. В частности, разработали специальную программу для реабилитации переболевших коронавирусом.Недалеко от Дюльбера, вдоль моря — имения и других членов царской семьи, в том числе известный по романсу "Парк Чаир". Многие из них после революции также превратили в дома отдыха, сейчас некоторые перепрофилированы в отели.Релакс, детокс и голод для здоровьяСовременные санатории и отели часто строят в стиле дворцов и замков, предлагая гостям не только отдых, но и лечение. Тем более что спрос на него из-за пандемии вырос. И даже в декабре приезжает много туристов.Медицинские услуги предлагают и небольшие заведения, и крупные гостиницы с возможностью заниматься фитнесом, обследоваться и проходить различные спа-процедуры.В поселке Малореченское расположен Крымский центр имени Ивана Неумывакина — медика, занимавшегося космической и альтернативной медициной. Там под наблюдением врачей желающие оздоровиться или скинуть лишние килограммы могут "голодать на здоровье". Как рассказывают его специалисты, желающих немало. Причем до закрытия границ были и гости из-за рубежа.Пациенты тут питаются исключительно витаминными напитками. И лишь незадолго до окончания срока их постепенно начинают кормить. Тем, кто пока не готов к таким радикальным методам очищения и оздоровления, предлагают программу "Детокс" — питание здоровой пищей (в том числе коктейлями из водорослей).Такая вот историческая метаморфоза: если сто лет назад рабочих и крестьян отправляли в санатории, чтобы не только подлечить, но и подкормить, то сейчас сюда едут, чтобы с комфортом поголодать или соблюдать строгую диету.Материал подготовлен при содействии министерства курортов и туризма Крыма и "Крымского туристского центра".
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здоровье, ялта, диета, куда можно лететь, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туристы, владимир маяковский, владимир ленин (владимир ульянов), отдых, туризм, республика крым

Сто лет декрету Ленина: что стало с царскими дворцами Крыма

08:00 26.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевДворец Дюльбер в Крыму
Дворец Дюльбер в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Сто лет назад, в конце декабря 1920-го, Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров (СНК) о лечении трудящихся в Крыму. Дворцы и имения царской семьи превращались в здравницы. О том, в каких исторических зданиях до сих пор санатории, какие новые и необычные методы оздоровления предлагают на полуострове спустя век, — в материале РИА Новости.

Ливадийский дворец

© Фото : Александр АндреевЛивадийский дворец
Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
После выхода декрета тут оборудовали спальные корпуса, водолечебницу, лаборатории, рентгенкабинет. И в 1925 году торжественно открыли первый в мире курорт для трудящихся: рабочих, крестьян, бывших политкаторжан.
© Фото : Архивное фотоКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Архивное фото
Крым, санатории
Многие советские писатели и поэты посвящали стихи и рассказы этому райскому месту, раньше доступному только членам царской семьи и их приближенным.
"Пылают горы-горны,
и море синеблузится.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице"
Так описывал санаторный отдых в стихотворении "Крым" Владимир Маяковский. Ироничные рассказы посвятил жизни в здравницах полуострова и Михаил Зощенко.
© Фото : Архивное фотоКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Архивное фото
Крым, санатории
Для рабочих и крестьян все это было в диковинку. В архивах сохранились воспоминания, как отдыхающих "заставляли" купаться, а во время принятия солнечных ванн — переворачиваться по свистку. Многие не верили, что кормить их будут бесплатно, и приезжали со своими сухарями.
В зале Ливадийского дворца, где до революции проходили балы, а в 1945 году состоялась Ялтинская конференция, располагалась столовая. Причем прямо из нее можно было выйти в знаменитый, любимый последним императором Итальянский дворик.
В комнатах, где раньше жили члены царской семьи и их свита, — спальни и врачебные кабинеты.
Позднее там стали отдыхать и лечиться уже не рабочие и крестьяне, а представители партноменклатуры.
В 1974-м здесь открыли Выставочный комплекс санатория ВЦСПС "Ливадия". И только в 1993-м здание получило статус государственного музея.
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
Теперь Ливадийский дворец-музей — государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым. Но совсем рядом еще недавно действовал санаторий. Несколько лет назад часть комплекса вместе с землей выкупил частный инвестор, пройти туда даже с экскурсией нельзя. Как рассказывают гиды, пока большинство помещений пустуют.
Жители поселка Ливадия переживают за будущее санаторного комплекса, который был местом работы для многих из них. Опасаются, что все застроят элитными домами. Один такой появился еще при Украине. Министр культуры и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что у властей республики есть целый ряд соглашений с инвесторами по этому вопросу.
С одной стороны, отметил министр, "частная собственность неприкосновенна". С другой — нужна государственная программа, чтобы стимулировать вкладчиков вводить санаторно-курортные комплексы в оборот.

Имение Харакс

© Фото : Александр АндреевДворец Харакс в Крыму
Дворец Харакс в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Дворец Харакс в Крыму
Имение, принадлежавшее великому князю Георгию Михайловичу Романову и построенное на месте римской крепости Харакс первых веков нашей эры, до сих пор принимает отдыхающих. После революции тут тоже оборудовали санаторий для трудящихся.
Гиды рассказывают, что распорядитель великокняжеской семьи был человеком ответственным. В надежде на то, что прежние хозяева когда-нибудь вернутся сюда, он сохранил и фамильные сервизы, и постельное белье с гербами. Ими в первые годы советской власти свободно пользовались постояльцы. Но вскоре многие ценные вещи пропали.
Скромный трехэтажный особняк в стиле шотландского шале под черепичной крышей сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Его восстанавливали практически заново, однако некоторые оригинальные фрагменты сохранились.
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
В 1955 году здравницу переименовали в "Днепр". Сейчас это ведомственный санаторий ФНС России, но принимают и тех, кто приобретает путевки самостоятельно.
Здесь несколько корпусов, а в 2021-м планируют закончить строительство нового здания на 300 мест.
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
Еще на огромной территории — уникальный парк, в котором больше четырех тысяч видов деревьев и кустарников. Как говорят гости, многие из которых приезжают сюда десятки лет подряд, воздух здесь настолько насыщенный, что его можно "есть ложкой".
Тут будет интересно и тем, кто увлекается археологией, — сохранились фрагменты древнеримской крепости.

Имение Дюльбер

© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
Этот дворец в мавританском стиле спроектирован по эскизам великого князя Петра Николаевича Романова, сделанным во время путешествия на Ближний Восток. В гражданскую войну здесь спасались члены семьи Романовых, в том числе вдовствующая императрица Мария Федоровна. В 1919-м их вывез британский крейсер "Мальборо".
В 1922-м тут открылась одна из первых советских здравниц — "Красное знамя".
В Великую Отечественную дворец сильно пострадал, его отреставрировали, построили новые корпуса. В санатории любили отдыхать высокопоставленные партработники, в том числе члены ЦК КПСС.
В главном здании, которому вернули историческое название, сохранили стиль дореволюционных интерьеров. Но даже в комнатах, которые занимала вдовствующая императрица, сегодня могут жить отдыхающие.
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
Санаторий успешно развивается, а медики оперативно откликаются на запросы времени. В частности, разработали специальную программу для реабилитации переболевших коронавирусом.
Недалеко от Дюльбера, вдоль моря — имения и других членов царской семьи, в том числе известный по романсу "Парк Чаир". Многие из них после революции также превратили в дома отдыха, сейчас некоторые перепрофилированы в отели.

Релакс, детокс и голод для здоровья

© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
Современные санатории и отели часто строят в стиле дворцов и замков, предлагая гостям не только отдых, но и лечение. Тем более что спрос на него из-за пандемии вырос. И даже в декабре приезжает много туристов.
Медицинские услуги предлагают и небольшие заведения, и крупные гостиницы с возможностью заниматься фитнесом, обследоваться и проходить различные спа-процедуры.
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Крым, санатории
В поселке Малореченское расположен Крымский центр имени Ивана Неумывакина — медика, занимавшегося космической и альтернативной медициной. Там под наблюдением врачей желающие оздоровиться или скинуть лишние килограммы могут "голодать на здоровье". Как рассказывают его специалисты, желающих немало. Причем до закрытия границ были и гости из-за рубежа.
Пациенты тут питаются исключительно витаминными напитками. И лишь незадолго до окончания срока их постепенно начинают кормить. Тем, кто пока не готов к таким радикальным методам очищения и оздоровления, предлагают программу "Детокс" — питание здоровой пищей (в том числе коктейлями из водорослей).
Такая вот историческая метаморфоза: если сто лет назад рабочих и крестьян отправляли в санатории, чтобы не только подлечить, но и подкормить, то сейчас сюда едут, чтобы с комфортом поголодать или соблюдать строгую диету.
Материал подготовлен при содействии министерства курортов и туризма Крыма и "Крымского туристского центра".
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 08:00Туризм
Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты
 
ТуризмЗдоровьеЯлтадиетакуда можно лететькуда поехатьВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)туристыВладимир МаяковскийВладимир Ленин (Владимир Ульянов)ОтдыхТуризмРеспублика Крым
 
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