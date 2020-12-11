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Туризм
https://ria.ru/20201211/krym-1588737510.html
В Крыму рассказали, как отдых на полуострове становится всесезонным
В Крыму рассказали, как отдых на полуострове становится всесезонным
Крым — популярное место "зимовки" для многих россиян, переведенных из-за пандемии коронавируса на удаленнную работу, таким образом полуостров становится... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:41
2020-12-11T12:42
курорт
новости - туризм
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
форум
туризм
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АЛУШТА (Крым), 11 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Крым — популярное место "зимовки" для многих россиян, переведенных из-за пандемии коронавируса на удаленнную работу, таким образом полуостров становится всесезонным курортом, рассказал на пресс-брифинге во время X Всероссийского туристского форума "Открытый Крым" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он привел статистику. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года, сюда в сентябре приехало на 40 процентов больше гостей, в октябре – на 30, в ноябре – на 10. По его мнению, вполне вероятно, что итоги декабря также окажутся в плюсе, несмотря на ограничения из-за эпидемии. Волченко отметил, что для отельеров это стало неожиданностью, но они справились.Гости (прежде всего, из крупных городов) стали все чаще приезжать в Крым на "зимовку", поскольку здесь можно одновременно и работать, и дышать целебным воздухом, что в условиях пандемии коронавируса особенно актуально.Кроме того, в некоторых санаториях разработаны специальные программы для реабилитации людей, переболевших COVID-19. Эта категория отдыхающих тоже добавила проценты в турпоток на полуостров.Волченко считает, что стать круглогодичными для курортов Крыма "потенциально реально". На полуострове говорят, что здесь нет понятия "межсезонье". Есть курортный и сезон здоровья, когда туристы могут гулять по берегу, в горах, по уникальным паркам с тысячелетними деревьями, путешествовать по городам с древней историей.Сейчас власти и представители туротрасли Крыма думают над новыми возможностями, в том числе для любителей горного спорта и пеших маршрутов. В частности, рассказал министр, разрабатывается проект "Большая крымская тропа". Есть большой спрос на кемпинги, активизировался автотуризм. Эти тенденции учли представители индустрии гостеприимства.Во второй день форума Вадим Волченко и директор Особо охраняемой природной территории "Заповедный Крым" Андрей Бородин подписали соглашение о сотрудничестве. Как сказал министр, этим документом намечена реализация проектов, которые будут стимулировать развитие в республике экологического туризма.
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курорт, новости - туризм, куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), форум, туризм, туристы, алушта, республика крым, отдых

В Крыму рассказали, как отдых на полуострове становится всесезонным

12:41 11.12.2020 (обновлено: 12:42 11.12.2020)
 
© Фото : Александр АндреевДворец Дюльбер в Крыму
Дворец Дюльбер в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
АЛУШТА (Крым), 11 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Крым — популярное место "зимовки" для многих россиян, переведенных из-за пандемии коронавируса на удаленнную работу, таким образом полуостров становится всесезонным курортом, рассказал на пресс-брифинге во время X Всероссийского туристского форума "Открытый Крым" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Он привел статистику. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года, сюда в сентябре приехало на 40 процентов больше гостей, в октябре – на 30, в ноябре – на 10. По его мнению, вполне вероятно, что итоги декабря также окажутся в плюсе, несмотря на ограничения из-за эпидемии. Волченко отметил, что для отельеров это стало неожиданностью, но они справились.
Гости (прежде всего, из крупных городов) стали все чаще приезжать в Крым на "зимовку", поскольку здесь можно одновременно и работать, и дышать целебным воздухом, что в условиях пандемии коронавируса особенно актуально.
Кроме того, в некоторых санаториях разработаны специальные программы для реабилитации людей, переболевших COVID-19. Эта категория отдыхающих тоже добавила проценты в турпоток на полуостров.
© Фото : Александр АндреевДворец Харакс в Крыму
Дворец Харакс в Крыму
1 из 2
Дворец Харакс в Крыму
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр АндреевФонтан на территории дворца Дюльбер в Крыму
Фонтан на территории дворца Дюльбер в Крыму
2 из 2
Фонтан на территории дворца Дюльбер в Крыму
© Фото : Александр Андреев
1 из 2
Дворец Харакс в Крыму
© Фото : Александр Андреев
2 из 2
Фонтан на территории дворца Дюльбер в Крыму
© Фото : Александр Андреев
Волченко считает, что стать круглогодичными для курортов Крыма "потенциально реально". На полуострове говорят, что здесь нет понятия "межсезонье". Есть курортный и сезон здоровья, когда туристы могут гулять по берегу, в горах, по уникальным паркам с тысячелетними деревьями, путешествовать по городам с древней историей.
Сейчас власти и представители туротрасли Крыма думают над новыми возможностями, в том числе для любителей горного спорта и пеших маршрутов. В частности, рассказал министр, разрабатывается проект "Большая крымская тропа". Есть большой спрос на кемпинги, активизировался автотуризм. Эти тенденции учли представители индустрии гостеприимства.
© Фото : Александр АндреевВсероссийский туристский форум "Открытый Крым"
Всероссийский туристский форум Открытый Крым - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"
Во второй день форума Вадим Волченко и директор Особо охраняемой природной территории "Заповедный Крым" Андрей Бородин подписали соглашение о сотрудничестве. Как сказал министр, этим документом намечена реализация проектов, которые будут стимулировать развитие в республике экологического туризма.
Всероссийский туристский форум Открытый Крым - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:59Туризм
На форуме "Открытый Крым" обсудят ситуацию в туризме в связи с пандемией
 
ТуризмКурортНовости - Туризмкуда можно лететьКоронавирус в Россиикуда поехатьВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ФорумТуризмтуристыАлуштаРеспублика КрымОтдых
 
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