https://ria.ru/20201226/korabl-1591014389.html

В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T06:24

2020-12-26T06:24

2020-12-26T06:24

новое оружие россии

россия

сергей авакянц

средне-невский судостроительный завод

тихоокеанский флот вмф россии

москва

владивосток

приморский край

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564008918_0:218:3072:1945_1920x0_80_0_0_d1e76e25c76715de49e67461c73f310e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ."Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы."После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", - сказал собеседник.Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

https://ria.ru/20201226/podlodka-1591007777.html

россия

москва

владивосток

приморский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей авакянц, средне-невский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, москва, владивосток, приморский край, санкт-петербург, безопасность