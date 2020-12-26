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Новое оружие России
https://ria.ru/20201226/korabl-1591014389.html
В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T06:24
2020-12-26T06:24
новое оружие россии
россия
сергей авакянц
средне-невский судостроительный завод
тихоокеанский флот вмф россии
москва
владивосток
приморский край
санкт-петербург
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ."Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы."После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", - сказал собеседник.Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.
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россия, сергей авакянц, средне-невский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, москва, владивосток, приморский край, санкт-петербург, безопасность

В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

06:24 26.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев"
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 Яков Баляев - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ.
"Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.
"После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", - сказал собеседник.
Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.
Заводские ходовые испытания ПЛ. Вид на левый борт - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
00:10
Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием
Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.
 
Новое оружие РоссииРоссияСергей АвакянцСредне-Невский судостроительный заводТихоокеанский флот ВМФ РоссииМоскваВладивостокПриморский крайСанкт-ПетербургБезопасность
 
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