https://ria.ru/20201226/klishas-1591030775.html
Клишас объяснил определение КС по международному арбитражу
Клишас объяснил определение КС по международному арбитражу
Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу коснется всех международных договоров, не прошедших ратификацию в российском парламенте,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:32
2020-12-26T11:32
2020-12-26T11:33
андрей клишас
совет федерации рф
конституционный суд рф
политика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу коснется всех международных договоров, не прошедших ратификацию в российском парламенте, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.КС вынес в пятницу определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами. При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ."Это определение коснется любого международного договора, который не прошел ратификацию в парламенте", - заявил Клишас.Он поддержал такое решение."Конституционный суд РФ, безусловно, прав. В противном случае - без ратификации международного соглашения парламентом - это означало бы вмешательство правительства в исключительные прерогативы законодательной власти", - пояснил сенатор.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/yukos-1591021595.html
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андрей клишас, совет федерации рф, конституционный суд рф, политика
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу коснется всех международных договоров, не прошедших ратификацию в российском парламенте, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
.
КС вынес в пятницу определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами. При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ.
"Это определение коснется любого международного договора, который не прошел ратификацию в парламенте", - заявил Клишас.
Он поддержал такое решение.
"Конституционный суд РФ, безусловно, прав. В противном случае - без ратификации международного соглашения парламентом - это означало бы вмешательство правительства в исключительные прерогативы законодательной власти", - пояснил сенатор.