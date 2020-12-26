https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

Попасть в сети: как школьники и студенты из деревень живут без интернета

Попасть в сети: как школьники и студенты из деревень живут без интернета

В России в сотнях деревнь до сих пор нет интернета. Режим самоизоляции обострил проблему: школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, но Сеть в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

интернет

технологии

общество

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков, Юлия Ахмедова, Анна Лушникова. В России в сотнях деревнь до сих пор нет интернета. Режим самоизоляции обострил проблему: школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, но Сеть в селах работает очень плохо. О том, как забираются на деревья, чтобы поймать сигнал, и годами переписываются с чиновниками, — в материале РИА Новости. Средняя школа в поселке Ишкулово в Башкортостане недавно участвовала в викторине. Ответы отправили всего два ученика, хотя желающих было гораздо больше. По словам педагогов, виной тому — слабый интернет. "Wi-Fi работает так, что пользоваться им невозможно, — рассказывает учительница Роза Гарипова. — Просто не грузит ничего. Обращаемся в "Ростелеком": мастер приходит, но никаких изменений нет. Сегодня, например, даже отчет не смогла отправить". Мобильная сеть тоже слабая, все время перебои, и это несмотря на то, что недавно поставили вышку сотовой связи. Есть в селе и домашний интернет. Жаловаться на плохой интернет опасаются, даже если речь идет о доступности образования на удаленке. Так, например, произошло в селе Шишма Оренбургской области, где на домашнем обучении около 60 школьников. Из-за проблем со связью дети не получали задания. Депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин инициировал обращения от местных жителей в правительство области, Министерство образования и прокуратуру. "Но директор школы категорически отказалась давать комментарии и даже выступила против публикации в СМИ, — рассказал Амелин. — Боялась, что накажут. А мы хотели донести до властей, что дистанционное обучение в российской глубинке невозможно, ученики отстают от программы и недобирают знаний". Обращения Амелина рассмотрели, но конкретных обещаний не дали. По словам депутата, это характерный пример невнимания к нуждам деревень. "Необходимо стимулировать развитие нормальной связи, правительство должно проводить работу с операторами, — подчеркивает депутат. — Тем не менее сегодня даже рядом с Оренбургом есть села практически без интернета".Из пушки по Wi-Fi В ноябре 2020-го проблему плохой связи на "сельской дистанционке" начали широко обсуждать —и все благодаря блогеру Алексею Дудоладову из деревни Станкевичи Омской области. Студент Института водного транспорта стал звездой TikTok — записал видеообращение к губернатору Александру Буркову, взобравшись на березу. По словам Дудоладова, на дерево он залезает каждое утро ради дистанционных занятий по Zoom. Внизу приложение просто не грузится.Представители регионального Министерства промышленности, связи и цифрового развития приехали в деревню, измерили скорость интернета — и посоветовали студенту ловить сигнал на трассе. Правда, позже Александр Бурков пообещал, что возьмет ситуацию на контроль и до конца года вопрос обязательно решат.Были и другие креативные попытки привлечь внимание. В начале декабря 2020 года СМИ рассказали, что в селе Новомусино школьники занимаются в заброшенном коровнике: якобы только там и есть интернет. В Сети даже появились фотографии детей с ноутбуками и планшетами в упомянутом хлеве. Позже выяснилось, что это фейк: жители распространили снимок, чтобы добиться от "Ростелекома" проведения нормальной связи. Ошибка 404У Вари Гребеньковой (имя изменено) из деревни Грибовка — аутизм. Школу закрыли, детей перевели на дистанционку. С тех пор девочке очень трудно учиться. Дома постоянно вылетает интернет — а вместе с ним пропадает и концентрация внимания.Наталья, мама Вари, терпеливо перезагружает в ноутбуке зависшую программу — на это иногда уходит десять, даже двадцать минут. Усадить дочь обратно за уроки получается не всегда.Интернета в Грибовке никогда не было, несмотря на то, что деревня всего в пяти километрах от Уфы. Здесь около 300 домов, и большинство местных живут в них круглый год.Власти с 2016 года обещают провести интернет. Грибовцы писали личные и коллективные обращения во всевозможные инстанции, но выйти в онлайн до сих пор не могут. "Говорили, будет в 2016-м, потом — в 2017-м. А потом вообще замолчали, — вспоминает местная активистка Марина Каримова. — Мы относимся к Кирилловскому сельскому поселению. В Кириллово в прошлом году Сеть протянули, а к нам не хотят. Сейчас век всеобщей компьютеризации, а мы сидим с мобильными модемами: интернет медленный, но платим за него дорого. Остается только телевизор смотреть".Затратные вариантыСтарший сын жительницы Грибовки Светланы Клименко — студент, младший — школьник. Без нормального доступа в Сеть детям тяжело учиться, а оплата связи ощутимо бьет по семейному бюджету. Мобильный интернет обходится в две тысячи рублей. Средняя зарплата в Башкирии — в районе 26 тысяч.Представители "Башинформсвязи" (дочка "Ростелекома") ссылаются на то, что провести интернет в Грибовку сложно из-за железной дороги "Самара — Уфа — Челябинск". Однако обещают установить в деревне точку доступа. По словам главы сельского поселения Николая Келлера, охват составит максимум 300 метров."Планируется всего одна такая точка, и жители уже высказались против проекта. Есть другой вариант: волоконно-оптический кабель, который, как выяснилось, проложить все-таки можно", — говорит Келлер.Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов в беседе с РИА Новости заявил, что после жалобы жителей деревни направил обращение в "Уфанет" и "Ростелеком" с просьбой решить проблему. Когда закончится эпидемияКачество интернета во многих населенных пунктах не позволяет проводить уроки дистанционно, подтверждает Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций."Очень много сложностей, — признается он. — В январе Владимир Путин в послании Федеральному собранию много говорил о доступности интернета. В Общественной палате уже сформирована рабочая группа по контролю выполнения поручения президента. Процесс запущен, но по объективным причинам продвигается медленно". По словам Малькевича, рабочая группа вернется "к заполнению карты с белыми пятнами", когда закончится пандемия.Операторы связи, в свою очередь, утверждают, что из-за коронавируса и оттока людей из городов скорректировали планы развития — "Мегафон", "МТС" и Tele2 увеличивают мощность сетей на периферии.

https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html

https://ria.ru/20201222/internet-1590310731.html

https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/1587027451.html

https://ria.ru/20201217/internet-1589677634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, технологии, общество