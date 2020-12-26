https://ria.ru/20201226/indiya-1590997285.html

В Индии арестовали туристов за танцы в самом длинном горном туннеле

В Индии арестовали туристов за танцы в самом длинном горном туннеле

В Индии арестовали семерых туристов за то, что они решили потанцевать в туннеле Атал (известного также, как туннель Рохтанг), сообщает Outlook India. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T01:20

2020-12-26T01:20

2020-12-26T01:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Индии арестовали семерых туристов за то, что они решили потанцевать в туннеле Атал (известного также, как туннель Рохтанг), сообщает Outlook India. Путешественники, направляющиеся в сторону города Манали, остановили свои машины внутри туннеля, включили музыку и начали танцевать. Суперинтендант полиции округа Куллу Гаурав Сингх назвал их действия серьезным нарушением правил дорожного движения, которое поставило под угрозу жизни еще нескольких человек. Сингх пояснил, что остановка транспортных средств внутри туннеля и создание каких-либо препятствий, в том числе превышение скорости, обгон и торможение, не допускаются. Открытый 3 октября 2020 года, он стал самым длинным в мире на высоте свыше 3048 метров и одной из важнейших достопримечательностей штата Химчал-Прадеш и Индии в целом. Государственный кабинет министров Индии 1 декабря 2020 года даже утвердил полноценное подразделение полиции, которое будет охранять его.

https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html

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