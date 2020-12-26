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ФСБ обнаружила у задержанных в Дагестане террористов оружие и боеприпасы
ФСБ обнаружила у задержанных в Дагестане террористов оружие и боеприпасы
Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов ИГ* оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах - переписку с зарубежными... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:39
2020-12-26T10:39
республика дагестан
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов ИГ* оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах - переписку с зарубежными координаторами, сообщает ведомство в субботу.Согласно сообщению, 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки запрещённой в РФ группировки."В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация
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республика дагестан, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ обнаружила у задержанных в Дагестане террористов оружие и боеприпасы

10:39 26.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов ИГ* оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах - переписку с зарубежными координаторами, сообщает ведомство в субботу.
Согласно сообщению, 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки запрещённой в РФ группировки.
"В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Республика ДагестанИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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