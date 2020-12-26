https://ria.ru/20201226/fsb-1591026049.html

ФСБ обнаружила у задержанных в Дагестане террористов оружие и боеприпасы

ФСБ обнаружила у задержанных в Дагестане террористов оружие и боеприпасы

Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов ИГ* оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах - переписку с зарубежными... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:39

2020-12-26T10:39

2020-12-26T10:39

республика дагестан

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов ИГ* оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах - переписку с зарубежными координаторами, сообщает ведомство в субботу.Согласно сообщению, 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки запрещённой в РФ группировки."В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201226/terakt-1591025197.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия