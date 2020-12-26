https://ria.ru/20201226/delo-1591025620.html
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за подготовки теракта в Махачкале
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за подготовки теракта в Махачкале
Уголовное дело по статье об участии в террористической организации возбуждено после задержания четырех подозреваемых в планировании взрыва в Дагестане, сообщает РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:36
2020-12-26T10:36
2020-12-26T10:36
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об участии в террористической организации возбуждено после задержания четырех подозреваемых в планировании взрыва в Дагестане, сообщает ЦОС ФСБ.Согласно сообщению, 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки запрещённой в РФ группировки."Следственным подразделением возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что личности террористов не разглашаются в интересах следствия.
https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html
РИА Новости
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республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия