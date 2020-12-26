https://ria.ru/20201226/delo-1591025620.html

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за подготовки теракта в Махачкале

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за подготовки теракта в Махачкале

Уголовное дело по статье об участии в террористической организации возбуждено после задержания четырех подозреваемых в планировании взрыва в Дагестане, сообщает РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:36

2020-12-26T10:36

2020-12-26T10:36

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581707040_0:0:1111:624_1920x0_80_0_0_3ec988d1c3b41b5cc1b91a6401abc064.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об участии в террористической организации возбуждено после задержания четырех подозреваемых в планировании взрыва в Дагестане, сообщает ЦОС ФСБ.Согласно сообщению, 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки запрещённой в РФ группировки."Следственным подразделением возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что личности террористов не разглашаются в интересах следствия.

https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия