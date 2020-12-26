https://ria.ru/20201226/bleyk-1591047547.html

Советский разведчик, экс-офицер MI6 Джордж Блейк

Советский разведчик, экс-офицер MI6 Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской секретной службы MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T14:37

2020-12-26T14:37

2020-12-26T14:37

джордж блейк

британская разведывательная служба mi6

ссср

справки

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской секретной службы MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.Ниже приводится биографическая справка.Советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). Его мать - голландка, отец, турок по происхождению, получил британское подданство, воюя на стороне Англии в Первую мировую войну (1914-1918).Блейк окончил французский лицей, затем английский колледж.После оккупации Нидерландов в 1940 году участвовал в движении Сопротивления. Он выполнял роль связного, распространял антифашистские листовки.В 1942 году перебрался в Англию. В 1943 году ушел добровольцем служить на британский флот. Поступил в военно-морское училище, был направлен на подводный флот, готовился для ведения десантных операций против Германии.В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6. Он занимался инструктажем агентов—голландцев, направляемых в тыл врага.После капитуляции германских войск выезжал в Голландию для восстановления связи с ранее заброшенной туда британской агентурой. Позже был направлен в Гамбург для сбора сведений о советских войсках в Германии.В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле (Корея). Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, будущего основателя северокорейского государства. Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон (Великобритания) и продолжил работу в штаб-квартире MI6 на посту заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка советской разведке поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.В 1953 году он проинформировал руководство внешней разведки СССР о решении спецслужб Великобритании и США, проложить туннель к линиям связи советских войск в Берлине, что послужило началом уникальной операции по использованию этого туннеля для дезинформации противника. Когда цели "Берлинского туннеля" были достигнуты, для того, чтобы вывести из-под подозрения Блейка, советская внешняя разведка в 1956 году провела операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ (США) сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюрьмы был организован побег Блейка. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены".За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ.С 1965 года Джордж Блейк жил в Москве под русским именем Георгий Иванович Бехтер, работал на гражданской службе. В Англии у него остались три сына. В СССР он женился, у него родился еще один сын.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж блейк, британская разведывательная служба mi6, ссср, справки