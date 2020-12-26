Суд продлил арест супруги рэпера Картрайта
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил обвиняемой в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал срок содержания под стражей до конца февраля следующего года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
Адвокаты просили избрать домашний арест или не связанную с лишением свободы меру.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
В октябре была допрошена мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.
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