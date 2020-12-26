https://ria.ru/20201226/arest-1591067925.html

Суд продлил арест супруги рэпера Картрайта

Суд продлил арест супруги рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил обвиняемой в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал срок содержания под стражей до конца февраля РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:28

2020-12-26T19:28

2020-12-26T19:28

марина кохал

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил обвиняемой в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал срок содержания под стражей до конца февраля следующего года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.Адвокаты просили избрать домашний арест или не связанную с лишением свободы меру.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.В октябре была допрошена мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.

https://ria.ru/20201113/reper-1584554673.html

санкт-петербург

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Следственный эксперимент с участием жены рэпера Картрайта. Кадры СК РФ В Санкт-Петербурге Марину Кохал, супругу погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) , арестовали на два месяца, до 30 сентября. Кадры следственного эксперимента 2020-12-26T19:28 true PT1M10S

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марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия