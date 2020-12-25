https://ria.ru/20201225/zhivotnye-1590888418.html
Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:09
2020-12-25T12:09
2020-12-25T12:18
павел крашенинников
госдума рф
владимир бурматов
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Проект был внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201224/kogti-1590740585.html
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РИА Новости
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павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, россия, правительство рф, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.
Проект был внесен в Госдуму
в сентябре главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым
и по экологии Владимиром Бурматовым
.
Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
"Правительство Российской Федерации
поддерживает законопроект", - говорится в документе.