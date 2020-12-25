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Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:09
2020-12-25T12:18
павел крашенинников
госдума рф
владимир бурматов
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Проект был внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
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павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, россия, правительство рф, общество

Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги

12:09 25.12.2020 (обновлено: 12:18 25.12.2020)
 
© Фото : Pixabay License/MarlyneArtСобака с ноутбуком
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Pixabay License/MarlyneArt
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете изымать домашних животных за долги, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.
Проект был внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.
Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
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Павел КрашенинниковГосдума РФВладимир БурматовРоссияПравительство РФОбщество
 
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