https://ria.ru/20201225/zhena-1590941110.html

В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую жену

В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую жену

Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала РИА... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:40

2020-12-25T15:40

2020-12-25T15:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что 23 декабря возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову бывшей жене, с которой конфликтовал. Женщина находится в больнице, ей оказывается необходимая медпомощь. По данному факту следователи завели дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583600557.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия