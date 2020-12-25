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В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую жену
В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую жену
Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:40
2020-12-25T15:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что 23 декабря возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову бывшей жене, с которой конфликтовал. Женщина находится в больнице, ей оказывается необходимая медпомощь. По данному факту следователи завели дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую жену

15:40 25.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее она рассказала, что 23 декабря возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову бывшей жене, с которой конфликтовал. Женщина находится в больнице, ей оказывается необходимая медпомощь. По данному факту следователи завели дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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"Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги на западе Москвы... Следствием совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого 1979 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

 
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