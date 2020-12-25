https://ria.ru/20201225/zemletryasenie-1590846166.html

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:25

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лусон (остров)

сша

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 2,3 километрах северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. Его очаг залегал на глубине 114 километров.О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20201222/zemletryasenie-1590443880.html

лусон (остров)

сша

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лусон (остров), сша, землетрясение, в мире