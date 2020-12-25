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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:25
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лусон (остров)
сша
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 2,3 километрах северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. Его очаг залегал на глубине 114 километров.О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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лусон (остров), сша, землетрясение, в мире

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

03:25 25.12.2020 (обновлено: 03:26 25.12.2020)
 
© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Bullit Marquez
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 2,3 километрах северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. Его очаг залегал на глубине 114 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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Лусон (остров)СШАЗемлетрясениеВ мире
 
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