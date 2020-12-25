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Британский ученый назвал отказ от завтрака способом продлить жизнь

Британский ученый назвал отказ от завтрака способом продлить жизнь

Пропуск одной из составляющих дневного рациона не навредит, а напротив улучшит показатели вашего здоровья. Своими мыслями об этом поделился британский терапевт... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:18

2020-12-25T16:18

2020-12-25T16:18

здоровье

в мире

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пропуск одной из составляющих дневного рациона не навредит, а напротив улучшит показатели вашего здоровья. Своими мыслями об этом поделился британский терапевт Синан Мир в беседе с Express.По мнению врача, отказ от завтрака является полезной привычкой, которая имеет ряд плюсов. Пропуская утреннюю трапезу, мы снижаем уровень потребляемых калорий. Это положительно сказывается на уровне инсулина, главного регулятора обмена веществ в нашем теле. Также доктор Мир уверен, что тот набор продуктов, который ассоциируется у многих с завтраком, не имеет ничего общего с полезной едой. Как правило, они содержат много сахара. А стереотип о том, что мы обязаны начинать каждое утро с миски хлопьев, навязан рекламой. Наконец, специалист считает, что отказ от приема пищи повышает уровень дисциплины, что в свою очередь поможет в приобретении других полезных привычек. Занятий спортом, например.

https://rsport.ria.ru/20201224/yabloki-1590734831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, в мире