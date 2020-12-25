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Британский ученый назвал отказ от завтрака способом продлить жизнь
Британский ученый назвал отказ от завтрака способом продлить жизнь
Пропуск одной из составляющих дневного рациона не навредит, а напротив улучшит показатели вашего здоровья. Своими мыслями об этом поделился британский терапевт... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:18
2020-12-25T16:18
2020-12-25T16:18
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пропуск одной из составляющих дневного рациона не навредит, а напротив улучшит показатели вашего здоровья. Своими мыслями об этом поделился британский терапевт Синан Мир в беседе с Express.По мнению врача, отказ от завтрака является полезной привычкой, которая имеет ряд плюсов. Пропуская утреннюю трапезу, мы снижаем уровень потребляемых калорий. Это положительно сказывается на уровне инсулина, главного регулятора обмена веществ в нашем теле. Также доктор Мир уверен, что тот набор продуктов, который ассоциируется у многих с завтраком, не имеет ничего общего с полезной едой. Как правило, они содержат много сахара. А стереотип о том, что мы обязаны начинать каждое утро с миски хлопьев, навязан рекламой. Наконец, специалист считает, что отказ от приема пищи повышает уровень дисциплины, что в свою очередь поможет в приобретении других полезных привычек. Занятий спортом, например.
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здоровье, в мире
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Пропуск одной из составляющих дневного рациона не навредит, а напротив улучшит показатели вашего здоровья. Своими мыслями об этом поделился британский
терапевт Синан Мир в беседе с Express
.
По мнению врача, отказ от завтрака является полезной привычкой, которая имеет ряд плюсов. Пропуская утреннюю трапезу, мы снижаем уровень потребляемых калорий. Это положительно сказывается на уровне инсулина, главного регулятора обмена веществ в нашем теле.
Также доктор Мир уверен, что тот набор продуктов, который ассоциируется у многих с завтраком, не имеет ничего общего с полезной едой. Как правило, они содержат много сахара. А стереотип о том, что мы обязаны начинать каждое утро с миски хлопьев, навязан рекламой.
Наконец, специалист считает, что отказ от приема пищи повышает уровень дисциплины, что в свою очередь поможет в приобретении других полезных привычек. Занятий спортом, например.