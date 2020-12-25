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Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат
Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат
В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:44
2020-12-25T16:05
россия
работа.ру
зарплаты
экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают падения выручки, операционной прибыли и спроса.Как рассказала директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, из-за кризиса бизнесу приходится придерживаться экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников."Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на десять процентов может сбыться", — отметила она.Тем не менее Ратникова призвала не опасаться серьезных социально-экономических изменений. Она напомнила, что треть россиян снижение зарплат не затронет, так как они получают выплаты из бюджета. А чтобы экономические последствия были серьезными, снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.Однако, по словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, зарплата может снизиться у более чем 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения.Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что порядка 32 процентов российских компаний намерены в следующем году повысить зарплаты, а 35 процентов планируют расширять штат. При этом 25 процентов респондентов уточнили, что сосредоточатся на одном направлении бизнеса, а 35 процентов намерены открывать новые направления.
https://ria.ru/20201225/zarplata-1590851033.html
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россия, работа.ру, зарплаты, экономика

Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат

14:44 25.12.2020 (обновлено: 16:05 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают падения выручки, операционной прибыли и спроса.
Как рассказала директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, из-за кризиса бизнесу приходится придерживаться экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников.
"Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на десять процентов может сбыться", — отметила она.
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Тем не менее Ратникова призвала не опасаться серьезных социально-экономических изменений. Она напомнила, что треть россиян снижение зарплат не затронет, так как они получают выплаты из бюджета. А чтобы экономические последствия были серьезными, снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.
Однако, по словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, зарплата может снизиться у более чем 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения.
Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что порядка 32 процентов российских компаний намерены в следующем году повысить зарплаты, а 35 процентов планируют расширять штат. При этом 25 процентов респондентов уточнили, что сосредоточатся на одном направлении бизнеса, а 35 процентов намерены открывать новые направления.
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