https://ria.ru/20201225/zarplaty-1590924419.html

Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат

Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат

В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:44

2020-12-25T14:44

2020-12-25T16:05

россия

работа.ру

зарплаты

экономика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают падения выручки, операционной прибыли и спроса.Как рассказала директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, из-за кризиса бизнесу приходится придерживаться экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников."Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на десять процентов может сбыться", — отметила она.Тем не менее Ратникова призвала не опасаться серьезных социально-экономических изменений. Она напомнила, что треть россиян снижение зарплат не затронет, так как они получают выплаты из бюджета. А чтобы экономические последствия были серьезными, снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.Однако, по словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, зарплата может снизиться у более чем 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения.Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что порядка 32 процентов российских компаний намерены в следующем году повысить зарплаты, а 35 процентов планируют расширять штат. При этом 25 процентов респондентов уточнили, что сосредоточатся на одном направлении бизнеса, а 35 процентов намерены открывать новые направления.

https://ria.ru/20201225/zarplata-1590851033.html

https://ria.ru/20201204/regiony-1587610365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, работа.ру, зарплаты, экономика