https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590921758.html

Ветеран ФСБ оценил задержание подростка, готовившего теракт в Тамбове

Ветеран ФСБ оценил задержание подростка, готовившего теракт в Тамбове

Задержание в Тамбове подростка за подготовку теракта - большой успех спецслужб, особенно если он окажется одиночкой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:25

2020-12-25T14:25

2020-12-25T14:25

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тамбов

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержание в Тамбове подростка за подготовку теракта - большой успех спецслужб, особенно если он окажется одиночкой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.По данным ФСБ РФ, у 17-летнего студента колледжа в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Молодой человек, по оперативным данным, собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.Его мотивы не раскрываются, в СК РФ отмечают лишь, что он находился под воздействием неких "деструктивных субкультур".Если он окажется одиночкой, то это "вообще очень большой успех", поскольку с одиночками "самые большие проблемы, они ни перед кем не раскрывают свои замыслы".Ветеран ФСБ отметил, что гораздо чаще теракты совершают молодые люди постарше – в возрасте 18-25 лет."Они действуют достаточно максималистски – говорить о каких-то убеждениях в таком возрасте достаточно сложно, потому что они еще не сформировались, поэтому я считаю, что это очень опасная категория – взрывная. Именно ее представители совершали наиболее жестокие теракты", - напомнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html

https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия