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Ветеран ФСБ оценил задержание подростка, готовившего теракт в Тамбове
Ветеран ФСБ оценил задержание подростка, готовившего теракт в Тамбове
Задержание в Тамбове подростка за подготовку теракта - большой успех спецслужб, особенно если он окажется одиночкой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:25
2020-12-25T14:25
2020-12-25T14:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержание в Тамбове подростка за подготовку теракта - большой успех спецслужб, особенно если он окажется одиночкой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.По данным ФСБ РФ, у 17-летнего студента колледжа в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Молодой человек, по оперативным данным, собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.Его мотивы не раскрываются, в СК РФ отмечают лишь, что он находился под воздействием неких "деструктивных субкультур".Если он окажется одиночкой, то это "вообще очень большой успех", поскольку с одиночками "самые большие проблемы, они ни перед кем не раскрывают свои замыслы".Ветеран ФСБ отметил, что гораздо чаще теракты совершают молодые люди постарше – в возрасте 18-25 лет."Они действуют достаточно максималистски – говорить о каких-то убеждениях в таком возрасте достаточно сложно, потому что они еще не сформировались, поэтому я считаю, что это очень опасная категория – взрывная. Именно ее представители совершали наиболее жестокие теракты", - напомнил собеседник агентства.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Задержание в Тамбове
подростка за подготовку теракта - большой успех спецслужб, особенно если он окажется одиночкой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
По данным ФСБ РФ, у 17-летнего студента колледжа в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Молодой человек, по оперативным данным, собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.
Его мотивы не раскрываются, в СК РФ отмечают лишь, что он находился под воздействием неких "деструктивных субкультур".
"То, что его "вскрыли" - молодцы, потому что 17 лет - это категория, которая, как правило находится вне поля зрения правоохранительных органов. Как правило, детьми у нас не занимаются предметно, только по получению сигнала", - сказал Михайлов РИА Новости.
Если он окажется одиночкой, то это "вообще очень большой успех", поскольку с одиночками "самые большие проблемы, они ни перед кем не раскрывают свои замыслы".
Ветеран ФСБ
отметил, что гораздо чаще теракты совершают молодые люди постарше – в возрасте 18-25 лет.
"Они действуют достаточно максималистски – говорить о каких-то убеждениях в таком возрасте достаточно сложно, потому что они еще не сформировались, поэтому я считаю, что это очень опасная категория – взрывная. Именно ее представители совершали наиболее жестокие теракты", - напомнил собеседник агентства.