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Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:14
2020-12-25T07:14
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.Девушка прикрепила объявление с вакансией, где помимо латышского языка указано "хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка".Сама женщина эмигрировала из Латвии и сейчас проживает в Финляндии.Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, "что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка".Не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии."Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом…" — написала журналистка Байба Страутмане.​"Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?" — высказалась пользовательница под ником reālaIVFmamma.Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.Полный текст статьи читайте на сайте Sputnik Латвия &gt;&gt;
https://ria.ru/20190319/1551912538.html
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русский язык в мире, латвия, финляндия, в мире

Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка

07:14 25.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.
Девушка прикрепила объявление с вакансией, где помимо латышского языка указано "хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка".

"Печально, что моя любимая @bernuslimnica (Детская клиническая университетская больница в Риге — Прим. ред.) в 2020 году все еще просит от новых работников "хорошего знания русского языка", — написала Раутиаинен.

Сама женщина эмигрировала из Латвии и сейчас проживает в Финляндии.
Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, "что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка".
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Не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии.
"Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом…" — написала журналистка Байба Страутмане.

​"А на каком языке работникам детской больницы надо общаться, если у третьей части родившихся в Латвии детей родным языком является русский?!" — возмутился Андриевс Ниедра.

​"Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?" — высказалась пользовательница под ником reālaIVFmamma.
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Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.

"Пишет Линда, которая эмигрировала в Финляндию. Вот к чему мы пришли. Всех русскоязычных не выслали (чемодан, вокзал, родина) и с трехлетними детьми надо говорить по-русски. Гетто у нас тоже нет. Детскую больницу могут использовать 30 процентов русскоязычной части населения", — с сарказмом ответила автору пользователь под ником JK #wearyourfuckingmask.

Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
Полный текст статьи читайте на сайте Sputnik Латвия >>
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