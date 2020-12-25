https://ria.ru/20201225/yazyk-1590850842.html
Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:14
2020-12-25T07:14
2020-12-25T07:14
русский язык в мире
латвия
финляндия
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.Девушка прикрепила объявление с вакансией, где помимо латышского языка указано "хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка".Сама женщина эмигрировала из Латвии и сейчас проживает в Финляндии.Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, "что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка".Не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии."Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом…" — написала журналистка Байба Страутмане."Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?" — высказалась пользовательница под ником reālaIVFmamma.Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.Полный текст статьи читайте на сайте Sputnik Латвия >>
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РИА Новости
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русский язык в мире, латвия, финляндия, в мире
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter
Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.
Девушка прикрепила объявление с вакансией, где помимо латышского языка указано "хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка".
"Печально, что моя любимая @bernuslimnica (Детская клиническая университетская больница в Риге — Прим. ред.) в 2020 году все еще просит от новых работников "хорошего знания русского языка", — написала Раутиаинен.
Сама женщина эмигрировала из Латвии
и сейчас проживает в Финляндии
.
Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, "что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка".
Не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии.
"Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом…" — написала журналистка Байба Страутмане
.
"А на каком языке работникам детской больницы надо общаться, если у третьей части родившихся в Латвии детей родным языком является русский?!" — возмутился Андриевс Ниедра.
"Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?" — высказалась пользовательница под ником reālaIVFmamma
.
Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.
"Пишет Линда, которая эмигрировала в Финляндию. Вот к чему мы пришли. Всех русскоязычных не выслали (чемодан, вокзал, родина) и с трехлетними детьми надо говорить по-русски. Гетто у нас тоже нет. Детскую больницу могут использовать 30 процентов русскоязычной части населения", — с сарказмом ответила автору пользователь под ником JK #wearyourfuckingmask.
Сейчас в Латвии
один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
Полный текст статьи читайте на сайте Sputnik Латвия >>