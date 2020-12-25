https://ria.ru/20201225/yazyk-1590850842.html

Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка

Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка

Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:14

2020-12-25T07:14

2020-12-25T07:14

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач Линда Раутиаинен раскритиковала в Twitter Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.Девушка прикрепила объявление с вакансией, где помимо латышского языка указано "хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка".Сама женщина эмигрировала из Латвии и сейчас проживает в Финляндии.Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, "что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка".Не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии."Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом…" — написала журналистка Байба Страутмане.​"Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?" — высказалась пользовательница под ником reālaIVFmamma.Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.Полный текст статьи читайте на сайте Sputnik Латвия >>

https://ria.ru/20190319/1551912538.html

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

https://ria.ru/20200929/latviya-1577920138.html

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