https://ria.ru/20201225/yarmolnik-1590911661.html

Ярмольник рассказал про "проституцию и воровство" среди артистов

Ярмольник рассказал про "проституцию и воровство" среди артистов

Актер Леонид Ярмольник в интервью RTVI рассказал, что иногда артистов иногда называют проститутками, так как они "подлаживаются под клиента", а также ничем не... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:50

2020-12-25T13:50

2020-12-25T13:50

шоубиз

россия

дастин хоффман

леонид ярмольник

джек николсон

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник в интервью RTVI рассказал, что иногда артистов иногда называют проститутками, так как они "подлаживаются под клиента", а также ничем не брезгуют.Он отметил, что нужно открывать себя заново, быть терпимее, а также уметь прощать. Также Ярмольник пояснил, что его профессия основана на воровстве, которое работает только тогда, когда "ты умеешь это присвоить". Он признался, что иногда "подворовывал" у Чарли Чаплина, Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана, Юрия Яковлева, Николая Гриценко и других известных артистов.

https://ria.ru/20201218/galkin-1589875733.html

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россия, дастин хоффман, леонид ярмольник, джек николсон