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https://ria.ru/20201225/yarmolnik-1590911661.html
Ярмольник рассказал про "проституцию и воровство" среди артистов
Ярмольник рассказал про "проституцию и воровство" среди артистов
Актер Леонид Ярмольник в интервью RTVI рассказал, что иногда артистов иногда называют проститутками, так как они "подлаживаются под клиента", а также ничем не... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:50
2020-12-25T13:50
шоубиз
россия
дастин хоффман
леонид ярмольник
джек николсон
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник в интервью RTVI рассказал, что иногда артистов иногда называют проститутками, так как они "подлаживаются под клиента", а также ничем не брезгуют.Он отметил, что нужно открывать себя заново, быть терпимее, а также уметь прощать. Также Ярмольник пояснил, что его профессия основана на воровстве, которое работает только тогда, когда "ты умеешь это присвоить". Он признался, что иногда "подворовывал" у Чарли Чаплина, Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана, Юрия Яковлева, Николая Гриценко и других известных артистов.
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россия, дастин хоффман, леонид ярмольник, джек николсон

Ярмольник рассказал про "проституцию и воровство" среди артистов

13:50 25.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник в интервью RTVI рассказал, что иногда артистов иногда называют проститутками, так как они "подлаживаются под клиента", а также ничем не брезгуют.

"Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под ту пищу, которую ему сегодня дают. Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, <...> никто никогда тебя уже и не позовет", — заявил он.

Он отметил, что нужно открывать себя заново, быть терпимее, а также уметь прощать.
Также Ярмольник пояснил, что его профессия основана на воровстве, которое работает только тогда, когда "ты умеешь это присвоить". Он признался, что иногда "подворовывал" у Чарли Чаплина, Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана, Юрия Яковлева, Николая Гриценко и других известных артистов.
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ШоубизРоссияДастин ХоффманЛеонид ЯрмольникДжек Николсон
 
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