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Республика Саха (Якутия)
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Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии
Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии
Спорткомплекс с плавательным бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:42
2020-12-25T15:42
республика саха (якутия)
николай старостин
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общество
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Спорткомплекс с плавательным бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В преддверии новогодних праздников жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района получили настоящий подарок – трехэтажный спортивный комплекс "Парус". В здании есть спортзал на 500 зрительных мест, залы для занятий аэробикой, настольным теннисом, силовой подготовкой, два плавательных бассейна общей площадью 13,3 на 25 и 6 на 9,8 метров. Кроме того, имеются медкабинеты, командные раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, касса, регистратура, методический кабинет, венткамера и буфет.Новому объекту присвоено имя уроженца Мегино-Кангаласского района, первого чемпиона Олимпийских игр по парусному спорту в СССР Тимира Алексеевича Пинегина.В торжественном открытии объекта принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что политика поддержки села через развитие спорта и пропаганду ЗОЖ будет продолжена. Руководитель региона вручил району сертификат на сумму 500 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря.В свою очередь глава района Николай Старостин поблагодарил главу республики, правительство и народных депутатов за поддержку инициативы. "Благодарю вас за то, что помогли решить вопрос, который местные жители ставили на протяжении долгих десяти лет. Это действительно большая радость для всех нас", - сказал Старостин.
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николай старостин, айсен николаев, ссср, общество

Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии

15:42 25.12.2020
 
© Фото : Официальная страница Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) во ВКонтактеСпортивный комплекс с плавательными бассейнами в Нижнем-Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса Якутии
Спортивный комплекс с плавательными бассейнами в Нижнем-Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса Якутии - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Официальная страница Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) во ВКонтакте
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Спорткомплекс с плавательным бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В преддверии новогодних праздников жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района получили настоящий подарок – трехэтажный спортивный комплекс "Парус". В здании есть спортзал на 500 зрительных мест, залы для занятий аэробикой, настольным теннисом, силовой подготовкой, два плавательных бассейна общей площадью 13,3 на 25 и 6 на 9,8 метров. Кроме того, имеются медкабинеты, командные раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, касса, регистратура, методический кабинет, венткамера и буфет.
Петр Аммосов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
Новому объекту присвоено имя уроженца Мегино-Кангаласского района, первого чемпиона Олимпийских игр по парусному спорту в СССР Тимира Алексеевича Пинегина.
"Строительство… по линии нацпроекта "Демография" началось в 2019 году. Спортивный комплекс общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров стал первым в истории Якутии объектом, где расположился первый на территории сельского населенного пункта плавательный бассейн", - рассказали в пресс-службе.
В торжественном открытии объекта принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что политика поддержки села через развитие спорта и пропаганду ЗОЖ будет продолжена. Руководитель региона вручил району сертификат на сумму 500 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря.
В свою очередь глава района Николай Старостин поблагодарил главу республики, правительство и народных депутатов за поддержку инициативы. "Благодарю вас за то, что помогли решить вопрос, который местные жители ставили на протяжении долгих десяти лет. Это действительно большая радость для всех нас", - сказал Старостин.
 
Республика Саха (Якутия)Николай СтаростинАйсен НиколаевСССРОбщество
 
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