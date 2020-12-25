https://ria.ru/20201225/yakutiya-1590941665.html

Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии

Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии

Спорткомплекс с плавательным бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:42

2020-12-25T15:42

2020-12-25T15:42

республика саха (якутия)

николай старостин

айсен николаев

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590940779_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_ba958755704a667930477372789e2125.jpg

ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Спорткомплекс с плавательным бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В преддверии новогодних праздников жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района получили настоящий подарок – трехэтажный спортивный комплекс "Парус". В здании есть спортзал на 500 зрительных мест, залы для занятий аэробикой, настольным теннисом, силовой подготовкой, два плавательных бассейна общей площадью 13,3 на 25 и 6 на 9,8 метров. Кроме того, имеются медкабинеты, командные раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, касса, регистратура, методический кабинет, венткамера и буфет.Новому объекту присвоено имя уроженца Мегино-Кангаласского района, первого чемпиона Олимпийских игр по парусному спорту в СССР Тимира Алексеевича Пинегина.В торжественном открытии объекта принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что политика поддержки села через развитие спорта и пропаганду ЗОЖ будет продолжена. Руководитель региона вручил району сертификат на сумму 500 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря.В свою очередь глава района Николай Старостин поблагодарил главу республики, правительство и народных депутатов за поддержку инициативы. "Благодарю вас за то, что помогли решить вопрос, который местные жители ставили на протяжении долгих десяти лет. Это действительно большая радость для всех нас", - сказал Старостин.

https://ria.ru/20201225/dekolte-1590848697.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай старостин, айсен николаев, ссср, общество