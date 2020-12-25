https://ria.ru/20201225/xiaomi-1590885864.html
Xiaomi представит несколько смартфонов с гибким экраном
Xiaomi представит несколько смартфонов с гибким экраном
Китайская компания Xiaomi в 2021 году выпустит сразу 3 смартфона, оснащенных гибким дисплеем. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитика Росса Янга. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:59
2020-12-25T11:59
2020-12-25T11:59
наука
xiaomi inc
google android
технологии
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi в 2021 году выпустит сразу 3 смартфона, оснащенных гибким дисплеем. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитика Росса Янга.В компании идет работа над несколькими гаджетами со складными экранами. Каждый из них будет выпущен в своем дизайне. Ожидаются смартфон в форм-факторе раскладушки, складывающийся и раскладывающийся.Наиболее большим станет раскладывающийся смартфон от Xiaomi — в развернутом виде дисплей будет достигать диагонали 8 дюймов. Устройство носит кодовое название Cetus.Подробностей о гибких смартфонах от Xiaomi немного, предположительно они получат флагманскую начинку. Когда устройства покажут и по какой цене их предложат, станет известно позже.
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xiaomi inc, google android, технологии
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi в 2021 году выпустит сразу 3 смартфона, оснащенных гибким дисплеем. Об этом сообщает
Gizmochina со ссылкой на аналитика Росса Янга.
В компании идет работа над несколькими гаджетами со складными экранами. Каждый из них будет выпущен в своем дизайне. Ожидаются смартфон в форм-факторе раскладушки, складывающийся и раскладывающийся.
Наиболее большим станет раскладывающийся смартфон от Xiaomi — в развернутом виде дисплей будет достигать диагонали 8 дюймов. Устройство носит кодовое название Cetus.
Подробностей о гибких смартфонах от Xiaomi немного, предположительно они получат флагманскую начинку. Когда устройства покажут и по какой цене их предложат, станет известно позже.