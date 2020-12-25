Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле
© AP Photo / Mark HumphreyНа месте взрыва в Нэшвиле, США
© AP Photo / Mark Humphrey
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости. Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", - сообщил Дир.
На месте взрыва в Нэшвилле, США
Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.
К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
MORE: At least three people taken to hospital for treatment following downtown #Nashville explosion, according to officials; the injuries were not believed to be critical. Via @CBSNews pic.twitter.com/rpP1RdFDAj— Yemen Details (@DetailsYemen) December 25, 2020