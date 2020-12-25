https://ria.ru/20201225/vzryv-1590988238.html

Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:23

2020-12-25T19:23

2020-12-25T19:23

фбр

дональд трамп

теннесси

нэшвилл

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590981828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6916523e7e178e7cd4b5c4168292415b.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир."Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости. Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", - сообщил Дир.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

теннесси

нэшвилл

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, теннесси, нэшвилл, сша, в мире