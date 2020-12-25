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Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле
Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле
Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:23
2020-12-25T19:23
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир."Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости. Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", - сообщил Дир.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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фбр, дональд трамп, теннесси, нэшвилл, сша, в мире

Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

19:23 25.12.2020
 
© AP Photo / Mark HumphreyНа месте взрыва в Нэшвиле, США
На месте взрыва в Нэшвиле, США - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Mark Humphrey
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости. Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", - сообщил Дир.
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
На месте взрыва в Нэшвилле, США
Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.
К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
 
ФБРДональд ТрампТеннессиНэшвиллСШАВ мире
 
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