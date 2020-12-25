https://ria.ru/20201225/vzryv-1590981859.html

В Нэшвилле взорвался автомобиль

В Нэшвилле взорвался автомобиль

В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:31

2020-12-25T18:31

2020-12-25T22:02

нэшвилл

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590987420_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fee638ad0e8ad4930cd8d27ba4fb7e63.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC. К расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем. "Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир. Незадолго до взрыва прозвучало предупреждение, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.

нэшвилл

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле Кадры с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле 2020-12-25T18:31 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэшвилл, сша, происшествия