В Нэшвилле взорвался автомобиль
18:31 25.12.2020 (обновлено: 22:02 25.12.2020)
"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", — заявили в местной полиции.
#navidad— 🆃🆆🅴🅴🆃 🅰🅽🅳🅾 (@NachoKamacho37) December 25, 2020
Se registra una explosión en el centro de la ciudad de #Nashville, en el estado de Tennessee. Varios edificios han sufrido daños. No se han reportado víctimas. pic.twitter.com/XbyhP4GbQa
К расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.
"Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир.
🇺🇸#EEUU 🚨#ÚLTIMAHORA | Imágenes aéreas de los daños que dejó la explosión en Nashville y que según la policía pudo ser "Intencional".— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 25, 2020
Varias estructuras destruidas y vehículos quemados.
🎥Video: @NC5 pic.twitter.com/O4XwAIcV5g
Незадолго до взрыва прозвучало предупреждение, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.
"Там была запись, где говорилось, что возможная бомба ворвётся в течение 15 минут", - сказал Дрейк. По его словам, предупреждение доносилось из припаркованного "дома на колесах", который полиция обнаружила, реагируя на выстрелы в данном районе.