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В Нэшвилле взорвался автомобиль
В Нэшвилле взорвался автомобиль
В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2020
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нэшвилл
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC. К расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем. "Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир. Незадолго до взрыва прозвучало предупреждение, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.
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Кадры с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
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нэшвилл, сша, происшествия

В Нэшвилле взорвался автомобиль

18:31 25.12.2020 (обновлено: 22:02 25.12.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC.
"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", — заявили в местной полиции.
К расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.
"Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир.
Незадолго до взрыва прозвучало предупреждение, сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.

"Там была запись, где говорилось, что возможная бомба ворвётся в течение 15 минут", - сказал Дрейк. По его словам, предупреждение доносилось из припаркованного "дома на колесах", который полиция обнаружила, реагируя на выстрелы в данном районе.

 
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